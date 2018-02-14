Свердловский облсуд начал рассматривать дело об убийстве женщины-почтальона

13:22 | 15.02.2018

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве женщины-почтальона, разносившей пенсию, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Напомним, что обвиняемыми являются 64-летняя жительница Екатеринбурга и ее 30-летний сын, проживавшие в квартире на Самоцветном бульваре.



По версии следствия, 17 февраля 2017 года подсудимые напали на почтальона, которая пришла, чтобы отдать пенсионерке пенсию. Женщину ударили электрошокером, затем нанесли несколько ударов ножом и обмотали полиэтиленовой пленкой, скотчем, полиэтиленовыми пакетами и веревкой. В итоге пострадавшая просто задохнулась. Злоумышленники вынесли тело на лестничную клетку этажом ниже. Их добычей стали 240 тысяч рублей.



В результате следователи и полиция раскрыли преступление по горячим следам. Сейчас для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности сотрудников почты при доставке пенсий и иных социальных выплат внесено представление в Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области.