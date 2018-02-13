В 2018 году на Урале заменят 515 лифтов

17:11 | 14.02.2018

К концу 2018 года в многоквартирных домах Среднего Урала планируется обновить 515 лифтов, сократив изношенный лифтовый парк МКД региона еще на четверть, заявил региональный министр ЖКХ Николай Смирнов. В реестр муниципалитетов, в которых будут проводиться эти мероприятия, включено 12 территорий.



«Ремонт лифтов, как и в прошлом году, будет проводиться в рамках региональной программы капремонта и коснется тех домов, взносы на ремонт которых аккумулируются на счетах регионального оператора – в так называемом «общем котле». Финансирование соответствующих работ будет осуществляться по прежней схеме – с трехлетней рассрочкой платежа, без дополнительной нагрузки на жителей, областной и муниципальные бюджеты», – пояснил глава ведомства Николай Смирнов.



Программа по ускоренной замене лифтового оборудования в жилфонде региона началась в 2016 году по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и была обусловлена необходимостью обеспечения безопасных условий проживания граждан. Износ лифтового парка МКД к тому времени составлял почти 22%, замены требовало более 4 тысяч подъемников.



По поручению главы региона правительством Среднего Урала был разработан комплекс мер, получивший условное название «1000 лифтов» и позволивший менее чем за год (с сентября 2016 по май 2017 года) обновить этот парк более чем на треть. За счет разных источников финансирования в муниципалитетах области было заменено около 1200 лифтов. Износ лифтового хозяйства снизился до 13%, условия проживания улучшили более 120 тысяч свердловчан. А Свердловская область уверенно вошла в пятерку субъектов страны с самым безопасным лифтовым оборудованием.



Фото: lugacity.ru