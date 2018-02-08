Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


18:30 | 9.02.2018

В Екатеринбурге из-за обнаружения бесхозного предмета оцеплено здание института МЧС

В Екатеринбурге в здании института МЧС РФ по адресу Карла Либхнехта, 8Б, был обнаружен бесхозный предмет, по причине чего учреждение полностью оцеплено сотрудниками полиции. По информации ГУ МВД России по Свердловской области, здание проверяют саперы.

Как сообщил СМИ руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, органы внутренних дел принимают комплекс необходимых мер реагирования в связи с информацией об обнаружении бесхозного предмета в одной из аудиторий института МЧС.

Во избежание безопасности было перекрыто движение на улице Карла Либкнехта от кольца на Малышева у отеля «Центральный» до проспекта Ленина.

По результатам проверки будут даны развернутые комментарии.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что информация о работе сапёров в здании по ул. Карла Либкнехта, 8Б, не соответствует действительности. Работы проводились на Карла Либкнехта, 19, в здании Учебно-медицинского центра.

Фото: «Инцидент. Екатеринбург»/vk.com

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»



Поделиться в соцсетях:


Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
09.02.2018

21:13 | 9.02.2018
В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости вирусными инфекциями

21:06 | 9.02.2018
Евгений Куйвашев заручился поддержкой президента РАН в продвижении заявки на ЭКСПО-2025

20:31 | 9.02.2018
В Екатеринбурге одобрили проект благоустройства Шарташского лесопарка

19:21 | 9.02.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял участие в XXVII отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

19:10 | 9.02.2018
Депутат Тимофей Чащихин принял участие в семинаре по размещению наружной рекламы в Перми

19:01 | 9.02.2018
В Перми наградили победителей, призеров и участников муниципального конкурса «Учитель года — 2018»

18:52 | 9.02.2018
Свердловский Фонд капремонта взыскал с должников около миллиарда рублей

18:52 | 9.02.2018
Зауральские следователи проводят проверку по факту гибели младенца в многодетной семье

18:30 | 9.02.2018
В Екатеринбурге из-за обнаружения бесхозного предмета оцеплено здание института МЧС

17:58 | 9.02.2018
Средний Урал готовится к финалу Континентального кубка по лыжному двоеборью

17:42 | 9.02.2018
В Прикамье расследуют обстоятельства гибели упавшего в шахту лифта мужчины

17:11 | 9.02.2018
РМК отказалась от гидрометаллургии и вернет 900 гектаров земли государству

17:08 | 9.02.2018
Екатеринбуржцам пообещали зарплату в 130 тысяч рублей к 2030 году

16:50 | 9.02.2018
Центральный парк Кургана объявил аукцион на поставку аттракциона стоимостью 1 миллион

16:33 | 9.02.2018
Коммунальщики в Белоярке раскопали трубы, символизирующие состояние ЖКХ в муниципалитете

комментариев: 2

16:30 | 9.02.2018
В Екатеринбурге из-за массового отравления детей закрыли школу № 140

16:13 | 9.02.2018
Уральцам предлагают два смартфона по цене одного

16:09 | 9.02.2018
Томинский ГОК инициирует общественные обсуждения по строительству двух цехов

16:05 | 9.02.2018
В нижнетагильском музее под портретом Александра I обнаружили еще один слой живописи

15:50 | 9.02.2018
«Слава богу, жив!» В Кургане водитель на автомобиле Mazda слетел с моста

15:49 | 9.02.2018
На ЕВРАЗ НТМК открылась обновленная столовая

15:45 | 9.02.2018
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО презентовали в Малайзии

15:31 | 9.02.2018
Прокуратура закрыла автозаправку в Камышлове

15:06 | 9.02.2018
15 февраля все территориальные отделы Роспотребнадзора по Свердловской области откроют двери для предпринимателей

15:04 | 9.02.2018
Россияне смогут собирать валежник

14:58 | 9.02.2018
На Среднем Урале зафиксировано два случая бешенства у животных

14:41 | 9.02.2018
Евгений Куйвашев напомнил о финансовой прозрачности при капремонте многоквартирных домов

14:29 | 9.02.2018
В Перми будет увеличено количество помещений маневренного жилфонда

14:10 | 9.02.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, похитившему две тысячи кубометров газа

13:47 | 9.02.2018
Генконсул Франции об ЭКСПО на Урале: «У Екатеринбурга есть серьезные шансы выиграть»

13:21 | 9.02.2018
В Екатеринбурге перед судом предстанет директор строительной компании, обвиняемый в растрате средств пайщиков

13:18 | 9.02.2018
Пять «приколюшек» привезли в Екатеринбург, спешите видеть

13:17 | 9.02.2018
Курганцу грозит 4 года за кражу пива и вяленой рыбы в магазине

12:47 | 9.02.2018
Для молодежи на Урале подготовили фильм «Николай II: Опережая время»

12:39 | 9.02.2018
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги работы за 2017 год

12:23 | 9.02.2018
В Екатеринбурге пройдет эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады

12:18 | 9.02.2018
IT-компании Пермского края продвинут на мировой рынок через WEB-каталог

12:14 | 9.02.2018
На Урале банкротят стеклозавод, выпускающий светильники

12:12 | 9.02.2018
В выходные в Перми будет ясно

12:11 | 9.02.2018
В «Белой гостиной» стартовал совместный проект Пермской городской Думы и Центрального выставочного зала

11:58 | 9.02.2018
В Госдуме выработали предложения по обеспечению безопасности детей в школах

11:46 | 9.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 февраля 2018 года

11:43 | 9.02.2018
Пермяки могут бесплатно посещать городские катки

11:32 | 9.02.2018
Темами прямой линии в call-центре Перми стали благоустройство и ЖКХ

11:12 | 9.02.2018
За ночь в Екатеринбурге сгорели две машины

11:08 | 9.02.2018
Депутаты городской думы приняли участие в IV Пермском экономическом конгрессе

11:01 | 9.02.2018
У жителя Екатеринбурга арестовали люксовый автомобиль за долг в 1,5 миллиона рублей

10:59 | 9.02.2018
Александр Буторин провел прием граждан

10:57 | 9.02.2018
На Урале осудили виновника массового ДТП с двумя погибшими

10:49 | 9.02.2018
Юрий Уткин принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей


Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 


 