В Екатеринбурге из-за обнаружения бесхозного предмета оцеплено здание института МЧС

18:30 | 9.02.2018

В Екатеринбурге в здании института МЧС РФ по адресу Карла Либхнехта, 8Б, был обнаружен бесхозный предмет, по причине чего учреждение полностью оцеплено сотрудниками полиции. По информации ГУ МВД России по Свердловской области, здание проверяют саперы.



Как сообщил СМИ руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, органы внутренних дел принимают комплекс необходимых мер реагирования в связи с информацией об обнаружении бесхозного предмета в одной из аудиторий института МЧС.



Во избежание безопасности было перекрыто движение на улице Карла Либкнехта от кольца на Малышева у отеля «Центральный» до проспекта Ленина.



По результатам проверки будут даны развернутые комментарии.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что информация о работе сапёров в здании по ул. Карла Либкнехта, 8Б, не соответствует действительности. Работы проводились на Карла Либкнехта, 19, в здании Учебно-медицинского центра.



Фото: «Инцидент. Екатеринбург»/vk.com