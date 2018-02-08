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Рубрика: Новости дня


14:10 | 9.02.2018

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, похитившему две тысячи кубометров газа

Накануне суд назначил наказание — два года исправительных работ — для 43-летнего мужчины, проживающего в частном доме по адресу Полюсная, 59, и похитившего более двух тысяч кубометров природного газа.

Как рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза», екатеринбуржец даже не пытался скрыть место подключения — врезку можно было легко заметить с улицы. Между тем материальный ущерб компании составил почти 100 тысяч рублей.

Всего за 2017 год по фактам хищения газа в Екатеринбурге было возбуждено семь уголовных дел.


Фото: пресс-служба «Екатеринбурггаза»

© «Вечерние Ведомости»



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