Возбуждено уголовное дело из-за проблем с отоплением в двух уральских селах

10:52 | 7.02.2018

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» из-за ненадлежащего теплоснабжения в поселке Мартюш и селе Новоисетском Каменского района.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, за период с 23 января по 2 февраля 2018 года на теплосетях поселка Мартюш и села Новоисетское зафиксировано не менее 10 прорывов, что повлекло автоматическое отключение системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социального обслуживания.



Возбуждены административные дела в отношении руководителя ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» и директора ООО «СибНА», ответственных за обслуживание домов.



Также прокуратура подала иск о признании бездействия администрации муниципалитета. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал губернатора Евгения Куйвашева о сложившейся ситуации. Региональному правительству предложено разработать долгосрочную программу модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса Каменского городского округа с определением источников финансирования.





Фото: canal3.md