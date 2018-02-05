Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО презентовали на Мальдивах

12:54 | 6.02.2018

Российская делегация во главе с Аркадием Чернецким презентовала на Мальдивских островах заявку Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году.



В министерстве иностранных дел Мальдивской Республики отметили важность тех гарантий безопасности, которые предоставляет Екатеринбург всем участникам ЭКСПО-2025, а также сообщили, что с нетерпением ждут чемпионат мира по футболу в России.



Далее делегация Заявочного комитета отправится в Шри-Ланку, Индонезию и Малайзию, а всего до 30 марта посетит 150 стран.



Напомним, что победитель в конкурсе за право проведения ЭКСПО станет известен в ноябре 2018 года. С Екатеринбургом соперничают Баку и Осака.





Фото: agenda-u.org