Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 февраля 2018 года

11:42 | 4.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 03.02.2018г. до 08:00 04.02.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 86 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 52 противоправных деяния. Из них: 1 убийство, 1 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, 30 краж чужого имущества, из них 1 квартирная, 7 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 6 сбытов.



За прошедшие сутки на территории области произошло 7 ДТП, в которых погибли 2 человека и пострадали 8, в том числе 1 ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 31 мероприятие, в которых приняли участие порядка 18720 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 262 сотрудника полиции и 55 работников частных охранных предприятий, 21 член ДНД, 5 казаков, 40 курсантов МЧС. На случай осложнения оперативной обстановки формировался резерв из 68 сотрудников ОВД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области