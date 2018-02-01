В Екатеринбурге школьники прошли военную тренировку

На берегу озера Шарташ определили школьников, готовых пройти военные испытания. В пятницу, 2 февраля, здесь состоялась военно-патриотическая игра «Сильные духом» для учащихся школ Кировского района. Подготовку подростков оценивали полковники — герои России Сергей Воронин и Игорь Родобольский. Почетным гостем стал депутат гордумы от Кировского района Григорий Вихарев.В соревнованиях участвовали подростки в возрасте 14–15 лет. Для победы им нужно было пройти полосу препятствий, попасть в мишени из пневматического оружия, кинуть гранаты. Лучший результат показала команда школы № 150.Григорий Вихарев не впервые поддерживает спортивные мероприятия в Кировском районе, от которого он избирался. На этот раз депутат выступил спонсором военно-патриотической игры.