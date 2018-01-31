Павел Грудинин: «Самые красивые женщины — в Екатеринбурге!»

14:18 | 1.02.2018

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в ходе пресс-брифинга 1 февраля в уральской столице поблагодарил уральцев за радушный прием и признался, что самые красивые женщины, по его мнению, живут именно в Екатеринбурге.



— Я очень благодарен жителям города за прием, очень хорошо встретили. И самые красивые женщины — в Екатеринбурге! — заявил он в конце приветственной речи.