«Замерзающими» поселком Мартюш и селом Новоисетское занялась прокуратура

11:57 | 31.01.2018

Прокурор Каменского района Игорь Переходенко посетил поселок городского типа Мартюш и село Новоисетское и лично обошел жилые дома, проверяя качество теплоснабжения, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. Было выявлено множество нарушений температурного режима в жилых домах, детских садах и школах.



«За период с 23 по 30 января 2018 года на теплосетях пгт Мартюш и с. Новоисетское зафиксировано не менее 8 порывов, что повлекло автоматическое отключение системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социального обслуживания в указанных населенных пунктах», — указано в официальном сообщении.



Против УК «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» было возбуждено административное дело. Против теплоснабжающей организации ООО «СибНА» также готовятся материалы к возбуждению дела.



«Кроме того, установлено, что схема теплоснабжения муниципального образования «Каменский городской округ» утверждена с нарушениями требований законодательства, ежегодная актуализация не осуществляется, оптимальный температурный график теплоснабжающими организациями с администрацией городского округа не согласован, жители Каменского района не обеспечены бесперебойным теплоснабжением», — уточняет надзорная организация. В адрес администрации Каменского ГО внесено представление об устранении нарушений.



Фото: life.ru