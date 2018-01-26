Надзорные ведомства Свердловской области объединяют усилия в борьбе с контрафактом и «санкционкой»

16:00 | 28.01.2018

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области прошло совместное рабочее совещание с представителями территориального управления Россельхознадзора.



Специалисты двух надзорных ведомств обсудили вопросы взаимодействия и организации работы по выявлению запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации пищевой продукции, продовольственного сырья для производства продуктов питания и пресечению их распространения на территории области.



Также обсудили методы информирования населения о фактах выявления в обороте на территории Свердловской области пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих нормативным требованиям.



По итогам проведенного совещания принято решение о дальнейшем взаимодействии двух надзорных ведомств по оперативному обмену информацией в случаях выявления в обороте не соответствующей обязательным требованиям, запрещенной к ввозу или некачественной пищевой продукции.



Фото: smoldaily.ru