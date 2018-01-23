В Свердловской области в 2017 году надоили 710 тысяч тонн молока

10:08 | 24.01.2018

В 2017 году в Свердловской области было произведено 710 тысяч тонн молока. Для сравнения: в 2016 году — 675 тысяч тонн. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, Свердловская область в числе шести регионов России, которые обеспечили наибольший прирост производства молока за год.



По словам министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярева, увеличения производства молока удалось достичь за счет роста поголовья коров и увеличения продуктивности.



В трех сельскохозяйственных организациях достигнут рекорд по продуктивности: от каждой коровы получено более 10 тысяч тонн молока. Это хозяйства СПК «Килачевский», где было надоено на корову 10 798 килограммов молока, «Птицефабрика Свердловская» — 10 430 килограммов, ООО «Некрасово-1» — 10 419 килограммов.



В 2017 году в регионе было построено и реконструировано 11 животноводческих комплексов. Доярка из Свердловской области вошла в пятерку лучших профессионалов России.



Важный фактор, влияющий на успех, — из областного бюджета уральским животноводам субсидируется часть затрат на производство молока: 3 рубля 50 копеек в северных районах области, 3 рубля — по региону. Это одна из самых высоких субсидий в России. При возможности корректировки бюджета в 2018 году будет предусмотрено повышение «молочных» субсидий на 30 копеек за литр.