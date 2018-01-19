Ночью на Химмаше сгорела квартира в пятиэтажке

Сегодня ночью произошел пожар в квартире 5-этажного дома на улице Альпинистов в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило спасателям в третьем часу ночи.Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Повреждено домашнее имущество, передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.В тушении были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава.