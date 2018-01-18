15-летний подросток ограбил киоск в Екатеринбурге

15:31 | 19.01.2018

Вечером в среду, 17 января, подросток 2003 года рождения, разбив стекло киоска на улице Сыромолотова, похитил из него 5 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось задержать юного злоумышленника.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, по факту инцидента возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Юноше грозит лишение свободы на срок до четырех лет.