Анонсы событий на 19 декабря

19:06 | 18.12.2017

10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.



11:00 Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства (ул. Малышева, 117). Состоится встреча заместителя министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрия Зеленова с победителями и призерами III Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Напомним, соревнования проходили с 1 по 3 декабря в Москве. По итогам чемпионата золото в компетенции «Бухгалтер МСФО» присуждено студентке Уральского государственного экономического университета Алене Новоселовой. Бронзовую медаль вручили студенту Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса Денису Грехову, выступавшему в компетенции «Токарные работы на станках ЧПУ». Кроме того, в особой номинации «За профессионализм» (четвертое место) был отмечен выпускник социально-профессионального техникума «Строитель» Евгений Скворцов, представлявший регион на чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Малярное дело». В общей сложности Свердловскую область на национальном чемпионате представляли 13 учащихся школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов, выступавшие в 12 компетенциях.

Движение «Абилимпикс» появилось в Японии в 1970-х годах, там же прошел первый чемпионат. Организаторы соревнований ставили перед собой несколько целей: создать условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья и дальнейшего обеспечения их работой. Но главная проблема, которую помогает решать «Абилимпикс», связана с мотивацией самих людей с инвалидностью, которые видят, что у них есть возможности и открытые дороги. Именно поэтому чемпионат «Абилимпикс» называют «Олимпиада возможностей» (сокращение от английского Olympics of Abilities).



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция председателя судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда Сергея Жернова.

Вопросы пресс-конференции:

- С 1 июня 2018 года в районных, городских, а также гарнизонных военных судах по всей стране уголовные дела обязательно будут рассматриваться с участием присяжных заседателей. Как к нововведению подготовились суды в Свердловской области? Как изменено пространство в залах заседаний? Какую переподготовку проходят судьи?

- По судебной практике на Урале какие приговоры чаще выносят присяжные заседатели: обвинительные и оправдательные? К каким результатам может привести реформа?

- Как будет проводиться отбор в присяжные заседатели? Кто имеет право попасть в состав коллегии? Что делать, если вам пришло приглашение стать присяжным заседателем? Сколько присяжные заседатели получают за свою работу?



11:00 Площадь 1905 года. Состоится пресс-тур в ледовый городок. Здесь полным ходом идет строительство горок, установка аттракционов и устройство ледовых композиций. Уже начали свою работы художники, принимающие участие в традиционном конкурсе ледовых скульптур «Европа — Азия». У нас будет возможность прогуляться по городку с руководителем компании застройщика «Айс-проект», а затем познакомиться со скульпторами и оценить их работы, которые уже приобретают свои очертания.

Встречаемся у входа в городок с улицы Урицкого.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Министерства экологии Свердловской области в рамках Года экологии в России.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и председатель совета директоров ЗАО «Зелёная долина» Юлия Корнеева озвучат предварительные итоги Года экологии и результаты реализации мер, направленных на обеспечение экологической безопасности в регионе.

5 января президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России был объявлен Годом экологии. Цель данного решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

В Год экологии удалось добиться снижения промышленными предприятиями выбросов в атмосферный воздух вредных веществ на 22 тысячи тонн. В различных экологических акциях приняли участие более полумиллиона жителей региона. В водоемы Свердловской области выпущено более 400 тысяч мальков рыб ценных пород. Свердловская область получила национальный экологический «Оскар».



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится круглый стол в формате телемоста Екатеринбург — Челябинск, посвященный вопросам сбора, транспортировки, утилизации и переработки твердых бытовых отходов.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Дмитрий Козловских, начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдия Щербакова, соорганизатор Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», председатель совета директоров ЗАО «Зеленая долина» Юлия Корнеева, заместитель генерального директора ООО «Уралсотплюс» Владимир Степанов, директор филиала в Екатеринбурге «Экостройресурс» Денис Стриганов, директор ООО «Уралтермопласт» Андрей Сазонов, генеральный директор ГК «Мегаполисресурс» (Челябинская область) Владимир Мацюк расскажут о рисках, которым подвержена экология Урала, обсудят пути решения проблемы накопленных твердых бытовых отходов, а также сообщат об участии перерабатывающих предприятий Свердловской и Челябинской областей в целевых программах.

Из Челябинска на видеосвязь выйдет начальник управления охраны окружающей среды Министерства экологии Челябинской Области Яна Куприкова.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится заседание муниципальной общественной комиссии, которая рассмотрит предложения граждан о включении общественных территорий в муниципальную программу на 2018–2022 годы и утвердит перечень таких территорий.

О программе в целом, выбранных объектах и перспективах их благоустройства расскажет начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга — главный художник города Дмитрий Михайлович Фогель

Благоустройство ключевых общественных пространств 40 городов России стало одним из направлений программы, инициированной Фондом единого института развития в жилищной сфере АИЖК. За два года, с 2017-го по 2018-й, положительные изменения коснутся 360 городов страны. В соответствии со стратегическими приоритетами по формированию комфортной городской среды и развитию моногородов запущено несколько направлений, среди которых: разработка стандартов комплексного развития территорий, разработка индекса развития городской среды, благоустройство ключевых общественных пространств в 40 городах, программа повышения качества среды во всех 319 моногородах. Разработанные стандарты лягут в основу преобразований всех 1112 городов РФ.



15:30 «Атомстройкомплекс» (ул. Белинского, 39, конференц-зал на 15-м этаже). Состоится традиционная итоговая пресс-конференция генерального директора НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева.

Вопросы к обсуждению:

1. Итоги 2017 года: объем ввода, объемы продаж. Сравнение с прошлыми годами, тенденции рынка недвижимости.

2. Планы по строительству и сдаче объектов на 2018 год. Выход на новые площадки: Широкая Речка, Эльмаш и т. д.

3. Ход реализации флагманских проектов компании: ЖК «Чемпион Парк», «4 Канал», МФК на ул. Жукова.

4. «Атомстройкомплекс» продолжает реализовывать проект Opera Tower: перспективы развития, реконцепция.

5. Итоги реконструкции проспекта Ленина: компетенции подрядчика и общественности.

6. Строительство и реконструкция социальных объектов в Екатеринбурге: как это должно происходить?

7. Рынок недвижимости без долевого строительства: перспективы, риски, альтернативна.



18:00 ТЦ «ЦУМ» (пер. Банковский, 3, второй этаж). Состоится праздничное дефиле участниц благотворительного проекта «Платье на Новый год от Юлии Михалковой», организованное при содействии регионального Минсоцполитики.

В благотворительном проекте приняли участие 15 воспитанниц социальных учреждений Свердловской области в возрасте от 14 до 16 лет. При содействии профессиональных дизайнеров одежды и портных они на протяжении двух месяцев разрабатывали и создавали праздничные платья. С октября по декабрь для девочек проведено 18 часов теоретических и практических занятий по истории создания костюма, дизайну одежды, проведены занятия на швейных машинках, оверлоках. Им удалось отработать весь технологический процесс создания одежды. В результате проект стал для участниц не только источником ярких впечатлений и вдохновения, но и возможностью прикоснуться к таинствам новой профессии.