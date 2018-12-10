Анонсы событий на 12 декабря

18:19 | 11.12.2018

10:00 УрФУ (ул. С. Ковалевской, 5, аудитория Т-216). Состоится Всероссийская (межрегиональная) научно-практическая конференция с международным участием «Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры».

Участники обсудят проблемы диагностики уникальных способностей людей с ОВЗ, инновации в социальной сфере, организацию и поддержку социальных проектов, инклюзия в спорте и другие темы.

В 10:00 состоится открытие конференции.

В 10:20 – пленарное заседание.

В 13:15 – инклюзивные мастер-классы: фигурное катание на колясках, танцы на колясках, прогулки в темноте, эмоциональный интеллект людей с ограничениями слуха.

Организаторами мероприятия являются организация «БЕЛАЯ ТРОСТЬ», Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Институт дизайна управления и конкурентных стратегий.



10:00 58-й километр ЕКАД. Проводятся учения дорожных служб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Специалисты Управления автомобильных дорог Свердловской области, подрядных организаций и ГИБДД отработают схему взаимодействия при ликвидации последствий снежных заносов и последствий ДТП на автотрассах.

В мероприятии примет участие и даст пояснения начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

Автобус для журналистов отправится от Управления автомобильных дорог Свердловской области (Екатеринбург, ул. Луначарского, 203) в 8:45.



11:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23, зал под куполом). Состоится торжественная церемония вручения паспортов достигшим 14-летия гражданам РФ, имеющим достижения в учёбе, спорте, искусстве, общественной деятельности. Мероприятие приурочено к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации.



11:30 «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5). Состоится итоговый конгресс «Ты – предприниматель»-2018.

Программа «Ты – предприниматель» – это государственная программа, направленная на приобретение связей и навыков в сфере предпринимательства. Целевой аудиторией программы являются жители Свердловской области в возрасте от 14 до 30 лет. Программа проходит в Свердловской области с июня 2018 года.

В 11:30 торжественное открытие, финал конкурса проектов.

В 13:30 панельная дискуссия «Молодой предприниматель 2025. Новые горизонты развития» с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, руководителя проекта «Ты – предприниматель» в Свердловской области Марии Войтенко, руководителя федерального комитета по молодежному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ» Артема Андросова и победителей федеральных конкурсов для молодых предпринимателей.



13:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.

Вопросы пресс-конференции:

- Банк России вводит новую систему контроля над рынком финансовых услуг, так называемый «поведенческий надзор»: как система «контрольных закупок» и прием «тайный покупатель» должны оздоровить рынок?

- Что может стать поводом для проверок?

- Как работает система «контрольной закупки»? Как организация должна будет реагировать на ее результаты?

- На что чаще всего жалуются потребители финансовых услуг в Банк России, в частности на Урале?

- Какие схемы используют участники финансового рынка, вводя в заблуждение покупателей?

- Как потребителям защитить себя от навязывания дополнительных услуг?



16:00 Региональный центр Президентской библиотеки в Свердловской областной универсальной библиотеке им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15; основное здание; 3-й этаж). В учреждениях культуры Свердловской области пройдут мероприятия, приуроченные к 25-летию Конституции Российской Федерации. Так, в библиотеке имени Белинского состоятся два юбилейных мероприятия – обзор ресурсов Президентской библиотеки «К 25-летию принятия Конституции Российской Федерации» и открытый урок Конституции для старшеклассников «Видеолекторий – школе», который проведет победитель конкурса «Учитель года – 2017», преподаватель истории и обществознания Илья Демаков.

Также в музыкально-нотном отделе библиотеки (основное здание, 1-й этаж) продолжает работу выставка «Песни о России», приуроченная к знаменательной дате. В экспозиции представлены ноты, звукозаписи и сборники песен о нашей стране. Все музыкальные произведения проникнуты чувством патриотизма и любви к родному краю.

Выставка работает до 27 декабря в отделе музыкально-нотной литературы.

Кроме того, с 4 по 12 декабря на сайте библиотеки работает виртуальная выставка «Перелистывая страницы Конституции: история вопроса», подготовленная отделом периодики Белинки. Экспозиция отражает все этапы развития этого важнейшего документа и её участие в жизни российского народа.

В историческом парке «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) начиная с 11 декабря работает мультимедийная выставка «Конституция Российской Федерации в иллюстрациях детей». Экспозиция подготовлена на основе издания, созданного Уставным судом Свердловской области.