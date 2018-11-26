Анонсы событий на 29 ноября

18:20 | 28.11.2018

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства.

Основным вопросом повестки станет перевод школ региона на режим работы в одну смену. С докладом выступит министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов. Содоклады представят глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.



11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Состоится заседание оргкомитета по подготовке и возведению Ледового городка на площади 1905 года.

О текущей ситуации расскажет председатель оргкомитета, и.о. заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики, и.о. начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Представители районных администраций расскажут, как будут организованы новогодние площадки на территории районов Екатеринбурга. Кроме того, собравшиеся обсудят непосредственно ход строительных работ на площади 1905 года и проведение XVI Международного конкурса ледовой скульптуры «Европа-Азия»



11:00 Парк им. Чкалова. Накануне Всемирного дня защиты домашних животных баскетболистки команды УГМК совместно с подростками из Детского Социально-реабилитационного центра Верх-Исетского района города Екатеринбурга выйдут в парк имени Чкалова на прогулку с питомцами «Благотворительного фонда помощи бездомным животным». Вход со стороны перекрестка ул. Академика Бардина - ул. Чкалова (напротив автобусной остановки).



12:00 Уральский оптико-механический завод (ул. Восточная, 33Б). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит дипломы победителям конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области».

Награды и денежные премии в размере 50 тысяч рублей получат 33 победителя конкурса.

Напомним, в 2018 году главой региона был подписан указ о проведении конкурса, который призван стимулировать инновационную активность в наукоемких секторах. Конкурс проходил среди работников до 35 лет в трех номинациях.



13:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2, 4 павильон, зал №6). На площадке выставки-форума «Транс-Урал»состоится состоится выездное расширенное совместное заседание комитета по транспорту и логистике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и правления Уральской торгово-промышленной палаты. Ожидается, что в заседании примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, вице-президент, председатель комитета по транспорту и логистике Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Сергей Мазуркевич.

Участники обсудят вопросы развития транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года, проект концепции межотраслевой стратегии развития логистического комплекса и оптовой торговли в Свердловской области до 2035 года.



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится анонсирующая пресс-конференция, посвященная 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства

Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, куратор Основного проекта Уральской индустриальной биеннале Шаоюй Вэн объявят площадку 5-й биеннале, обозначат структуру и особенности предстоящего проекта.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства – один из крупнейших в России международных проектов в этой области, который организует и проводит Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО в Екатеринбурге и Уральском регионе с 2010 года. Индустриальная специфика Урала стала постоянной темой проекта, что позволило ему занять уникальное место в международном биеннальном движении.



14:00 Центр культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3). Состоится торжественное мероприятие, посвященное награждению победителей областного конкурса «Семья года». Конкурс проводится в регионе на протяжении 26 лет в целях улучшения демографической ситуации, повышения и укрепления статуса семьи, пропаганды семейных традиций и ценностей, выявления успешных семей, ведущих здоровый образ жизни и создающих условия необходимые для реализации нравственно-духовного потенциала.

Ежегодно в данном конкурсе принимают участие более 300 семей Свердловской области, среди которых многодетные, молодые семьи, семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.



14:00 Театр эстрады (ул. 8 марта, 15; служебный вход). Состоится пресс-показ мировой премьеры мюзикла «Лофт. История красивой жизни».

Главная героиня постановки великая манекенщица XX века Марианна Соболевская. Судьба преподносит ей подарок в виде нежданной встречи с молодым, талантливым и весьма амбициозным фотографом-журналистом Максом Розовым. Угасающая звезда коварна и ревнива, а он дерзкий и легкомысленный. Один неверный шаг может стоить ему карьеры, а, возможно, и самого главного – Жизни. Своеобразная борьба Добра со Злом увлечет зрителя в атмосферу грандиозного мюзикла, где все наполнено атрибутами стиля 1980-х и 1990-х годов. Декорации сцены создают интерьеры современного архитектурного пространства – лофта, определяющего образ мышления современного человека.



19:00 Ельцин Центр (ул.Б.Ельцина, 3; книжный магазин «Пиотровский»). Состоится лекция-презентация «Культура чтения чужих писем. История издания «П. П. Бажов. Письма. 1911-1950». На лекции выступит кандидат филологических наук, заведующий Мемориальным домом-музеем П. П. Бажова Георгий Григорьев.

Наиболее полное собрание писем Павла Петровича Бажова было издано в 1955 году (речь идет о 53 письмах). Без особых комментариев и интереса к контексту, но с сокращением фрагментов, «не имеющих общественной значимости». Издание 2018 года «П. П. Бажов. Письма. 1911-1950», предпринятое Объединенным музеем писателей Урала и издательством «Кабинетный ученый» – это уже 418 писем, порядка тысячи комментариев, именной указатель на 800 имен и, конечно, больше 600 страниц совершенно самобытного нарратива «колдуна уральского бородатого».

Вход на мероприятие свободный.

Напомним, в Свердловской области имена писателя Павла Бажова, промышленника Акинфия Демидова и полководца Георгия Жукова вошли в шорт-лист проекта «Великие имена России». Проголосовать за выдающегося соотечественника, чье имя будет присвоено аэропорту можно до 30 ноября.