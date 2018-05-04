Анонсы событий на 9 м 10 мая

18:09 | 8.05.2018

9 мая



День Победы



8:30 Мемориал на Широкой речке. Торжественный ритуал «Память» у мемориала на Широкой речке

9.45 Парад ветеранов на площади 1905 года

10.00 Военный парад

11.00 Акция «Бессмертный полк»

13.30 Военный парад в Верхней Пышме

15.00 Возложение цветов к памятнику труженикам тыла (пр-т Космонавтов, 26)

15.30 Посещение госпиталя ветеранов войн (ул. Соболева, 25)

20.00 Праздничный концерт «Победная Весна» (сквер у Свердловского академического театра драмы, пл. Октябрьская, 2)



10 мая



10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская. 1). Состоится заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станет организация отдыха детей в период летней оздоровительной кампании 2018 года. С докладом выступит заместитель губернатора региона Павел Креков. Содоклады представят глава Асбеста Наталья Тихонова и исполняющая обязанности начальника детского лагеря «Исетские зори» Наталья Суркис.

На заседании члены правительства рассмотрят более двух десятков проектов постановлений.



10:00 Парк «Зеленая роща». Начнется акарицидная обработка одной из самых больших зеленых зон в центре Екатеринбурга – парка «Зеленая роща». Это один из последних парков, который предстоит обработать в преддверии летнего сезона. Специалисты не только посвятят нас в тонкости борьбы с членистоногими, но и расскажут в цифрах и фактах об итогах обработки скверов и парков города от клещей в этом году.



13:30 Тренировочная база ФК «Урал» Бажовия (Свердловская область, Сысертский район, 2 километра западнее Сысерти). Футболисты клуба проведут открытую тренировку для воспитанников детских домов Свердловской области.

В преддверии Чемпионата мира по футболу ребята смогут посмотреть тренировку профессиональных спортсменов и самостоятельно попробовать некоторые спортивные приемы. Также юные гости команды познакомятся с футболистами и сыграют с ними в импровизированном товарищеском матче.

На тренировку «Урала» приедут ребята из Первоуральска, Камышлова, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов. Все они занимаются в спортивных секциях и уже делают первые успехи в спорте.



16:00 Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26). Откроется выставка «Кто такой Телебок? К истории переименования городских улиц». Название выставки отсылает к истории с переименованием визовских улиц в 1920-е годы. Именно такое сокращение закрепилось за комитетом, принимавшим «заявления от рабочих и граждан Верхисетска» на переименование улиц и переулков. Сохранился примечательный архивный документ, с пометкой «Об улице Телебок. Узнать у Губисполкома имени кого эта улица». С этим и другими архивными документами, и артефактами, рассказывающими о судьбе городских улиц и людей, в честь которых они названы, предлагают познакомиться организаторы мероприятия.



16:00 Футбольная академия Екатеринбурга (ул. Фестивальная, 10). Начнется футбольный матч между политиками и общественными деятелями уральской столицы, посвященный прибытию в наш город Кубка мира по футболу. Спортивные и политические эмоции сделают матч по настоящему интересным.