Анонсы
18:16 | 12.04.2018
Анонсы событий на 13 апреля
Речь пойдет о том, какая работа проводится представителями регионального Минобразования для того, чтобы поспособствовать успешному трудоустройству молодежи, каковы самые популярные направления для начинающих специалистов, что даст будущим специалистам такое мероприятие, как «Весна карьеры».
В рамках проекта «Весна карьеры» 18 апреля в Ельцин Центре на одной площадке встретятся работодатели, эксперты, кадровые агентства, образовательные учреждения и молодежь города. Событие даст возможность пообщаться в неформальной обстановке с представителями ведущих компаний, пройти обучающие тренинги, получить стажировку или рабочее место в российских и мировых компаниях.
12:00 Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47). Состоится церемония закрытия и награждение участников фестиваля «Уральская студенческая весна». Лауреаты фестиваля получат шанс представить регион на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в Ставропольском крае в мае 2018 года.
12:00 Нижний Тагил (парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина). Пройдет I Чемпионат Свердловской области по функциональному силовому многоборью среди пожарных и спасателей (пожарно-спасательный кроссфит). За победу будут бороться 14 команд из 10 городов Свердловской области (Екатеринбург, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Первоуральск, Артемовский, Каменск-Уральский, Кушва, Заречный, Североуральск, Белоярский городской округ), а также курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.
Функциональное многоборье пожарных – необычайно впечатляющее спортивное событие. Это демонстрация физической силы, выносливости и высокого профессионального мастерства сотрудников МЧС. Основой для всех упражнений являются задачи, которые им приходится решать при тушении пожаров и спасении людей.
В ходе соревнований пожарные в боевой одежде с дыхательным аппаратом на спине будут выполнять комплекс упражнений высокой интенсивности.
Испытания включают в себя махи гирей весом 24 кг, отжимания с последующим подъемом штанги, многократное переворачивание покрышки от грузовика, прокладку рукавной линии с последующей ее скаткой, перенос двух гирь общим весом 48 кг, транспортировку пострадавшего, буксировку автомобиля весом 2,5 тонны с помощью троса и другие упражнения.
Победители соревнований будут представлять Свердловскую область на I Международном чемпионате по функциональному силовому многоборью пожарных и спасателей МЧС России, который пройдет 29 апреля в г.Иркутске.
16:00 Библиотека Белинского (ул. Белинского, 15). Состоится круглый стол, посвященный традициям добровольчества в России и на Урале. Участники мероприятия обсудят примеры лучших волонтерских практик минувших лет, их возрождение. Будет возможность ознакомиться с документами из фондов Белинки и Президентской библиотеки.
16:00 Дом правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 2 этаж). Состоится выездное заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики. Совещание проведет заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов. В нем примут участие представители федеральных и региональных органов власти, представители топливных и транспортных организаций.
Участники мероприятия обсудят приоритетные задачи для развития российского рынка газомоторного топлива. Также в повестку вошли вопросы, связанные с производством, хранением, реализацией природного газа в качестве моторного топлива, расширением парка газомоторного транспорта, обеспечением пожарной безопасности.
Кроме того, участники заседания рассмотрят опыт Свердловской области по расширению применения природного газа в качестве топлива для транспорта.
После совещания в 16:00 в пресс-холле дома правительства Свердловской области состоится подход к прессе заместителя министра энергетики России Кирилла Молодцова и заместителя генерального директора по работе с органами власти и реализации зарубежных проектов ООО «Газпром газомоторное топливо» Дениса Воробьева.
16:00 Дом журналистов (ул. К.Цеткин, 1). Состоится встреча с Генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым и консулом Нурланом Алымбековым, которые расскажут о предстоящих Третьих Всемирных играх кочевников.
Игры пройдут в сентябре 2018 года на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Спортивные состязания Всемирных игр кочевников будут проходить по 36 национальным видам спорта, в которых, как ожидается, примет участие около 3 тысяч спортсменов из 80 стран мира. Для освещения мероприятия будут приглашены порядка 500 представителей средств массовой информации из 50 стран. Планируется участие делегации Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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