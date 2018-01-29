Анонсы событий на 31 января

18:15 | 30.01.2018

10:00 Отель «Гранд Авеню» (пр. Ленина, 40). В преддверии Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, который традиционно проходит 4 февраля, приглашаем вас принять участие в мероприятии, посвященном вопросам повышения доступности лечения онкологических заболеваний, которое пройдет в рамках бизнес-встречи «Здоровье персонала как успех бизнеса».

Ежегодно в нашей стране онкология диагностируется у 500 тысяч человек. При этом почти половина пациентов — лица трудоспособного возраста. В рамках встречи ведущие эксперты отрасли обсудят вопросы организации качественной медицинской помощи населению РФ и Свердловской области и презентуют новую систему финансирования лечения онкологических заболеваний через доступный механизм страхования граждан.

Участники мероприятия:

Абрамов Андрей — руководитель направления ДМС Страхового Дома ВСК;

Борисов Дмитрий — руководитель отдела перспективного развития и международных научных связей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, зампредседателя профильной комиссии по специальности «онкология» Минздрава России, к. б. н.;

Огарева Екатерина — директор по развитию бизнеса в России и СНГ BDU International;

Кушнир Антон — генеральный директор Международного Психологического Центра;

Сорокина Ольга — вице-президент — руководитель Управления по страхованию сотрудников корпоративных клиентов САО «ВСК».



10:00 Горный Щит, ул. Ленина, 12а (здание Центра культуры). Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) прокомментируют ход работ на квартальных теплосетях, направленных на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей.

На вопросы ответит начальник района тепловых сетей ЕТК Олфат Магсумянович Талипов и представитель подрядной организации.



11:30 Алапаевск (ООО «Лестех», ул. Л. Чайкиной, 6). Состоится запуск первой очереди цеха по производству пеллет (топливных гранул) из древесных отходов на площадке.

В церемонии примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и директор предприятия Александр Шестаков.

Запуск линии гранулирования позволит полностью утилизировать древесные отходы цеха деревообработки и производить 650 тонн пеллет в месяц, годовая производительность первой очереди цеха — 7,8 тысячи тонн в год. В перспективе планируется запуск второй линии гранулирования и установка сушильных агрегатов для утилизации отходов лесопиления.

В настоящее время ООО «Лестех» завершает реализацию инвестиционного проекта по созданию нового деревообрабатывающего производства с собственным циклом всех лесозаготовительных и лесохозяйственных работ, а также включающего в себя создание лесной инфраструктуры — дорог, промежуточных складов и так далее, создание новых производственных переделов по лесопилению, деревообработке. За время реализации проекта численность сотрудников предприятия выросла с 80 до 470 человек. Предприятие является крупнейшим работодателем для двух муниципалитетов. Объем отгруженной продукции увеличился в 3,5 раза.

Автобус для СМИ отправляется в 9:00 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).



11:30 Дом Севастьянова, вход через резиденцию губернатора (Горького, 21). Вице-губернатор Павел Креков проведет прием победителей, призеров и тренеров XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 года, которые прошли в городе Самсун (Турция). Напомним, сборную России от Свердловской области представляли восемь спортсменов, завоевав 12 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. Это абсолютный рекорд наших спортсменов-сурдлимпийцев. Павел Креков вручит спортсменам и их тренерам почётные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области.



11:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Пройдет оргкомитет по подготовке к проведению XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2018». Председателем оргкомитета является заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев.

Напомним, старт традиционной лыжной гонке «Лыжня России — 2018» в этом году будет дан 10 февраля. Центральной площадкой «Лыжни России — 2018» для спортсменов и любителей из Екатеринбурга и Свердловской области станет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», в окрестностях которого организаторы соревнований подготовят трассу протяженностью 2025 метров в поддержку российской заявки на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2025» в столице Урала.

Специально для любителей зимних видов спорта Администрация горда Екатеринбурга подготовила несколько площадок, где будут организованы забеги. Они расположены во всех семи районах города, включая отдаленные территории. Добраться до лыжных трасс можно будет как на личном, так и на общественном транспорте. При этом по уже сложившейся многолетней традиции проезд для участников мероприятия на всех видах муниципального транспорта будет бесплатным.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная перспективам ювелирного дела на Урале.

Традиционно Международный день ювелира отмечается ежегодно 31 января.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, директор «Ювелирного дома Моисейкин» Виктор Моисейкин, директор Уральского центра камня Уральского горного университета Фират Нурмухаметов и заместитель директора Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Татьяна Мельникова поделятся информацией о традиционных и современных технологиях, перспективах развития ювелирной школы как визитной карточки региона, расскажут о программе мероприятий, направленной на привлечение туристов в Екатеринбург.



14:00 Уральский федеральный университет (ул. Мира, 19, зал учебного совета). Состоится пресс-конференция членов Общественной палаты РФ, посвященная вопросам организации работы общественных наблюдателей на выборах Президента РФ.

С журналистами встретятся: секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области Марина Обрубова, председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко и член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий.



15:30 Дом правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж). Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и председатель ФПСО Андрей Ветлужских примут участие в научно-практической конференции «100-летие Федерации профсоюзов Свердловской области. Профсоюзы вчера, сегодня, завтра».

В конференции планируется участие членов регионального кабинета министров, профлидеров всероссийских отраслевых профсоюзов, региональных профсоюзных объединений страны, областных, городских, районных и первичных профорганизаций Свердловской области.

В рамках конференции планируется подписание соглашения о сотрудничестве ФПСО с Уральским федеральным университетом им. первого Президента России Б.Н. Ельцина и Уральским государственным экономическим университетом.