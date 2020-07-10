Первая полоса
12:58 | 11.07.2020
Уличные торговцы побеждают мэрию Екатеринбурга
Чиновники оказались бессильны в борьбе с разрастающимися ларьками
С наступлением тепла в Екатеринбург вернулись сезонные торговцы овощами и фруктами, которые уже развернули свои шатры на улицах города. Прибавляется и количество продавцов бахчевых, которые вообще в ряде случаев не согласовывают места продаж даже с «решалами» от администрации на районном уровне.
Корреспондент veved.ru проехал по территории Кировского и Железнодорожного районов Екатеринбурга, насчитав более 70 незаконно расположенных объектов уличной торговли, хотя на самом деле их гораздо больше – просто для масштабной «ревизии» требуется куда больше чем полтора часа затраченного журналистом издания времени.
Показательно, что глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин начинал свою карьеру на муниципальной службе в 2002 году как раз с должности председателя комитета по потребительскому рынку райадминистрации, но, ни тогда, ни сейчас район нельзя назвать образцово показательным.
Основную часть незаконной уличной торговли здесь курирует выходец с Кавказа Шамиль, которому в том числе и лично принадлежит несколько павильонов с овощами и шаурмой. Она сосредоточена на улицах Пехотинцев, Билимбаевской и Технической. Единичные попытки вывезти незаконно размещенные НТО вызывают лишь сожаление и характеризуют уровень авторитета районной власти.
По соседству с незаконными киосками по продаже фруктов и овощей размещены мини-шашлычные, владельцы которых, судя по всему, не слышали об ограничительных мерах, связанных с пандемией коронавируса. Клиенты заведений обедают прямо внутри, несмотря на запрет властей. Персонал «шашлычек», состоящий в основном из выходцев с Кавказа и Средней Азии, даже не делает замечаний своим землякам.
Антисанитария вокруг киосков и проблема незаконной миграции среди уличных торговцев характерна и для Кировского района Екатеринбурга. В районной администрации отдел земельных отношений возглавляет Светлана Нагибина – по некоторым данным, в прошлом сотрудница отдела полиции №8 городского УМВД. Несмотря на опыт работы в правоохранительных органах, возглавляемый Нагибиной отдел откровенно не справляется с возложенной работой, не соблюдается и график выноса незаконных НТО с территории муниципальной земли.
Наиболее проблемной территорией в Кировском районе в части незаконной торговли является микрорайон ЖБИ, где «решалами» выступают представители небезызвестного авторитета Асламбека Халидова, который в 2014 году по приговору Курганского областного суда приговорен к 10 годам колонии строгого режима за подстрекательство и пособничество в совершении убийства. Свою вину он не признал.
Отметим, что тема нелегальной уличной торговлей в прошлом году поднималась на федеральном уровне. В сентябре 2019 года в Екатеринбург даже приезжала депутат Государственной думы РФ, координатор партпроекта «Единой России «Народный контроль» Анна Кувычко. Она приехала поддержать своего соратника по партии Дмитрия Чукреева, у которого 23 июля сожгли автомобиль – как раз после рейда по несанкционированным НТО. Спустя год полиция так и не нашла злоумышленников.
Редакция veved.ru будет следить за разрешением проблемы, связанной с несанкционированными НТО.
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»
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