Уличные торговцы побеждают мэрию Екатеринбурга

Ларьки на Теплоходном проезде

Нередки случаи, когда вместо 4-ех разрешенных НТО на участке владельцы ставят по 8-10 киосков

На следующей неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский примет участие в объезде по районам города. Обратит ли он внимание на проблему?

Павильон на Рассветной,5 чиновники стараются не замечать...

...как и другие несанкционированные НТО на той же улице



С наступлением тепла в Екатеринбург вернулись сезонные торговцы овощами и фруктами, которые уже развернули свои шатры на улицах города. Прибавляется и количество продавцов бахчевых, которые вообще в ряде случаев не согласовывают места продаж даже с «решалами» от администрации на районном уровне.Корреспондент veved.ru проехал по территории Кировского и Железнодорожного районов Екатеринбурга, насчитав более 70 незаконно расположенных объектов уличной торговли, хотя на самом деле их гораздо больше – просто для масштабной «ревизии» требуется куда больше чем полтора часа затраченного журналистом издания времени.Показательно, что глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин начинал свою карьеру на муниципальной службе в 2002 году как раз с должности председателя комитета по потребительскому рынку райадминистрации, но, ни тогда, ни сейчас район нельзя назвать образцово показательным.Основную часть незаконной уличной торговли здесь курирует выходец с Кавказа Шамиль, которому в том числе и лично принадлежит несколько павильонов с овощами и шаурмой. Она сосредоточена на улицах Пехотинцев, Билимбаевской и Технической. Единичные попытки вывезти незаконно размещенные НТО вызывают лишь сожаление и характеризуют уровень авторитета районной власти.По соседству с незаконными киосками по продаже фруктов и овощей размещены мини-шашлычные, владельцы которых, судя по всему, не слышали об ограничительных мерах, связанных с пандемией коронавируса. Клиенты заведений обедают прямо внутри, несмотря на запрет властей. Персонал «шашлычек», состоящий в основном из выходцев с Кавказа и Средней Азии, даже не делает замечаний своим землякам.Антисанитария вокруг киосков и проблема незаконной миграции среди уличных торговцев характерна и для Кировского района Екатеринбурга. В районной администрации отдел земельных отношений возглавляет Светлана Нагибина – по некоторым данным, в прошлом сотрудница отдела полиции №8 городского УМВД. Несмотря на опыт работы в правоохранительных органах, возглавляемый Нагибиной отдел откровенно не справляется с возложенной работой, не соблюдается и график выноса незаконных НТО с территории муниципальной земли.Наиболее проблемной территорией в Кировском районе в части незаконной торговли является микрорайон ЖБИ, где «решалами» выступают представители небезызвестного авторитета Асламбека Халидова, который в 2014 году по приговору Курганского областного суда приговорен к 10 годам колонии строгого режима за подстрекательство и пособничество в совершении убийства. Свою вину он не признал.Отметим, что тема нелегальной уличной торговлей в прошлом году поднималась на федеральном уровне. В сентябре 2019 года в Екатеринбург даже приезжала депутат Государственной думы РФ, координатор партпроекта «Единой России «Народный контроль» Анна Кувычко. Она приехала поддержать своего соратника по партии Дмитрия Чукреева, у которого 23 июля сожгли автомобиль – как раз после рейда по несанкционированным НТО. Спустя год полиция так и не нашла злоумышленников.