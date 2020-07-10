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12:58 | 11.07.2020

Уличные торговцы побеждают мэрию Екатеринбурга

Чиновники оказались бессильны в борьбе с разрастающимися ларьками

Смена председателя комитета по товарному рынку Администрации Екатеринбурга не повлияла на распределение позиций среди игроков на рынке уличной торговли уральской столицы. Если раньше ключевые вопросы в сфере распределения мест под нестационарные торговые объекты решала председатель комитета Елена Чернышева, с которой приходилось считаться ввиду её личного заслуженного авторитета, то теперь на её месте малоизвестная в отрасли Наталья Фирстова. Подняв голову, бизнесмены заставили Екатеринбург овощными палатками и павильонами, наплевав на схему размещения НТО, утвержденную мэрией.

С наступлением тепла в Екатеринбург вернулись сезонные торговцы овощами и фруктами, которые уже развернули свои шатры на улицах города. Прибавляется и количество продавцов бахчевых, которые вообще в ряде случаев не согласовывают места продаж даже с «решалами» от администрации на районном уровне.

Корреспондент veved.ru проехал по территории Кировского и Железнодорожного районов Екатеринбурга, насчитав более 70 незаконно расположенных объектов уличной торговли, хотя на самом деле их гораздо больше – просто для масштабной «ревизии» требуется куда больше чем полтора часа затраченного журналистом издания времени.

Уличные торговцы побеждают мэрию Екатеринбурга

Уличные торговцы побеждают мэрию ЕкатеринбургаЛарьки на Теплоходном проезде


Показательно, что глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин начинал свою карьеру на муниципальной службе в 2002 году как раз с должности председателя комитета по потребительскому рынку райадминистрации, но, ни тогда, ни сейчас район нельзя назвать образцово показательным.

Уличные торговцы побеждают мэрию Екатеринбурга

Уличные торговцы побеждают мэрию ЕкатеринбургаНередки случаи, когда вместо 4-ех разрешенных НТО на участке владельцы ставят по 8-10 киосков


Основную часть незаконной уличной торговли здесь курирует выходец с Кавказа Шамиль, которому в том числе и лично принадлежит несколько павильонов с овощами и шаурмой. Она сосредоточена на улицах Пехотинцев, Билимбаевской и Технической. Единичные попытки вывезти незаконно размещенные НТО вызывают лишь сожаление и характеризуют уровень авторитета районной власти.

Уличные торговцы побеждают мэрию Екатеринбурга

Уличные торговцы побеждают мэрию Екатеринбурга


По соседству с незаконными киосками по продаже фруктов и овощей размещены мини-шашлычные, владельцы которых, судя по всему, не слышали об ограничительных мерах, связанных с пандемией коронавируса. Клиенты заведений обедают прямо внутри, несмотря на запрет властей. Персонал «шашлычек», состоящий в основном из выходцев с Кавказа и Средней Азии, даже не делает замечаний своим землякам.

Уличные торговцы побеждают мэрию ЕкатеринбургаНа следующей неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский примет участие в объезде по районам города. Обратит ли он внимание на проблему?


Уличные торговцы побеждают мэрию Екатеринбурга


Антисанитария вокруг киосков и проблема незаконной миграции среди уличных торговцев характерна и для Кировского района Екатеринбурга. В районной администрации отдел земельных отношений возглавляет Светлана Нагибина – по некоторым данным, в прошлом сотрудница отдела полиции №8 городского УМВД. Несмотря на опыт работы в правоохранительных органах, возглавляемый Нагибиной отдел откровенно не справляется с возложенной работой, не соблюдается и график выноса незаконных НТО с территории муниципальной земли.

Уличные торговцы побеждают мэрию ЕкатеринбургаПавильон на Рассветной,5 чиновники стараются не замечать...


Уличные торговцы побеждают мэрию Екатеринбурга
...как и другие несанкционированные НТО на той же улице



Наиболее проблемной территорией в Кировском районе в части незаконной торговли является микрорайон ЖБИ, где «решалами» выступают представители небезызвестного авторитета Асламбека Халидова, который в 2014 году по приговору Курганского областного суда приговорен к 10 годам колонии строгого режима за подстрекательство и пособничество в совершении убийства. Свою вину он не признал.

Уличные торговцы побеждают мэрию Екатеринбурга

Уличные торговцы побеждают мэрию Екатеринбурга


Отметим, что тема нелегальной уличной торговлей в прошлом году поднималась на федеральном уровне. В сентябре 2019 года в Екатеринбург даже приезжала депутат Государственной думы РФ, координатор партпроекта «Единой России «Народный контроль» Анна Кувычко. Она приехала поддержать своего соратника по партии Дмитрия Чукреева, у которого 23 июля сожгли автомобиль – как раз после рейда по несанкционированным НТО. Спустя год полиция так и не нашла злоумышленников.

Редакция veved.ru будет следить за разрешением проблемы, связанной с несанкционированными НТО.

Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»

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