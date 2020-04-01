«Если его не лечить, он убивает»: чем опасна современная чахотка

16:57 | 16.04.2020

Фото: http://tercrb.zdrav36.ru

Рассказываем, почему туберкулез легче предотвратить, чем вылечить

Многие считают, что туберкулез является серьезной проблемой в России, но это не совсем так. Согласно стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулёза, к 2035 году смертность от заболевания должна снизиться на 95% по сравнению с 2015 годом, заболеваемость должна снизиться на 90%, а в некоторых государствах, в том числе в России, инфекция должна полностью искорениться. С течением времени появляются также формы туберкулеза, устойчивые к лечению, соответственно, становится труднее изобретать лекарства, а времени на полное излечение пациента уходит больше. Как часто нужно проходить флюорографию, почему туберкулез трудноизлечим и как благополучные семьи попадают в группу риска корреспондент «Вечерних Ведомостей» узнал у специалистов ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер».



Болезнь всех возрастов



Ошибочно полагать, что в России ситуация с профилактикой туберкулеза плачевная. Если взглянуть на статистику, то наша страна – это примерно 1,5% от всех случаев туберкулеза. А в Свердловской области за последние 8 лет заболеваемости и смертей от туберкулеза стало примерно в два раза меньше.



«В Свердловской области заболеваемость на 45% снизилась, смертность на 49%. По итогам прошлого года смертность сократилась с 16 до 8,5 случаев на 100 тысяч населения. Это самый низкий уровень, который зафиксирован за все время наблюдения за туберкулезом в стране», - рассказал главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель главного врача по организационно-методической работе областного противотуберкулезного диспансера Игорь Черняев.



Кроме того, по словам начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светланы Перминовой, в 2019 году показатель заболеваемости составил 66,7 случаев на 100 тысяч населения. Это ниже уровня 2018 года на 11% и ниже среднемноголетних значений на 30%. При этом заболеваемость туберкулезом среди сельского населения превышает заболеваемость жителей городов более чем в 1,6 раза. Эта тенденция сохраняется в течение нескольких лет.



Среди детей до 14 лет за прошлый год зарегистрировано 12 случаев туберкулеза. Показатель заболеваемости составляет 13 случаев на 100 тысяч детского населения, что ниже среднемноголетних значений на 21%.



Подростки же стали болеть туберкулезом значительно реже. Заболеваемость среди них снизилась на 40%, меньше всего стали болеть подростки-жители Екатеринбурга.



Стоит отметить, что сегодняшнюю статистику можно сопоставить с периодом 1979-1980 годов. А конец советского периода можно считать одним из самых благополучных: было всего 32 случая на 100 тысяч населения. После распада СССР заболеваемость резко возросла: врачи фиксировали до 300 случаев на 100 тысяч населения. Считается, в странах СССР была лучшая противотуберкулезная служба.



Самыми неблагополучными странами сегодня можно считать Китай, Индию, Пакистан и страны юго-восточной Азии, то есть страны с большим количеством жителей.



Вакцинация – лучшая мера профилактики



Лечить так называемый «современный» туберкулез гораздо сложнее, чем это было в прошлом веке. В СССР заболевание представляло собой малые, локальные формы, а сегодня выявляется лекарственно-чувствительный и лекарственно-устойчивый туберкулез. По данным ВОЗ, в мире проживает 1,5 миллиарда людей, инфицированных микробактериями туберкулеза, и практически каждый в своей жизни обязательно встречается с источником инфекции. Поэтому профилактика и диагностика имеют большое значение.



«Самый первый метод профилактики туберкулеза – вакцинация. Она регламентирована национальным календарем профилактических прививок, - подчеркивает главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ по УрФО и главный детский фтизиатр Минздрава Свердловской области, заведующая Консультативно-диагностической поликлиникой областного противотуберкулезного диспансера Наталья Камаева. - Вакцинируют детишек на 3-7 сутки после рождения. Ребенок, который выходит в социум, должен быть привитым. Вакцина защищает ребенка в случаях заражения от самых тяжелых форм туберкулеза, которые могут приводить к гибели. Для детей туберкулез, как и для взрослых, может быть смертельным, хотя это заболевание абсолютно излечимое».



При этом прививка не является гарантией того, что ребенок никогда не заболеет. Она лишь поможет выработать иммунитет к особо тяжелым формам заболевания. Однако некоторые родители отказываются делать прививки детям, ошибочно полагая, что ребенок никогда не столкнется с источником инфекции.



«Отсутствие вакцины увеличивает вероятность заболевания в 16 – 25 раз. Самое страшное - при отсутствии вакцинации ребенок может заболеть и погибнуть, а если привитый ребенок заразился, а такое возможно, то туберкулез будет протекать у него в более легкой форме», - отмечает Наталья Камаева.



Самые распространенные методы диагностики – это кожные пробы у детей и флюорография у взрослых.



Жителям Свердловской области флюорографию необходимо проходить раз в год, за исключением тех, кто находится в группе риска – это врачи, работающие с больными туберкулезом, родственники и сожители зараженных, а также заключенные. Им положено проходить обследование 2 раза в год.



«Обследования сейчас проводятся на современных цифровых рентгеновских аппаратах и доза облучения крайне мала. Кстати, они выявляют не только туберкулез. Туберкулез – это только 18% патологий, которые мы выявляем. 82% болезней – это онкология, паразиты и вторичные изменения», – говорит Игорь Черняев.



Инфицированных детей врачи определяют с помощью диаскинтеста (диагностическая процедура), пробы манту и других, более высокоточных кожных проб.



«Латентная форма определяется с помощью диаскинтеста. Ещё у нас есть два теста, которые проводятся в лаборатории. Забирается кровь и можно сделать этот тест, квантифероновый, так называемый, и T–SPOT.TB-тест. Это высокие технологии, но на основе этих тестов был создан и диаскинтест. Он адаптирован специально для скрининга, проводится также как манту: вводится под кожу, появляется «пуговка» и через 72 часа читается результат. Если тест положительный, то ребенка будет наблюдать фтизиатр, обследовать, назначать профилактическое лечение», - рассказывает Наталья Камаева.



«Туберкулез течет медленно, но основательно»



Врачи называют туберкулез диагнозом безразличия, так как, к сожалению, есть люди, которые не предпринимают никаких мер, заметив признаки нездоровья у себя или своих близких. А ведь инфицированный человек может запросто заразить тех, кто с ним живет.



«Туберкулез течет медленно, но основательно. Если его не лечить, он человека убивает, к сожалению, - утверждает Игорь Черняев. - Бактерии начинают размножаться активно. Они поедают легкие, разрушают ткань легкого и попадают внутрь. Кроме легкого, туберкулез поражает все органы, ткани, кроме волос и ногтей. Считается, что 30% бесплодия связано с туберкулезом либо с активным, либо с перенесенным».



У туберкулеза нет особых специфических симптомов, он может проявляться как в виде вялости, кашля, перепада настроения, любых других заболеваний. Люди начинают лечить их различными лекарствами, в том числе антибиотиками, но, как правило, это не приводит ни к какому результату – при туберкулезе лечение обычными препаратами бесполезно.



По словам специалистов, туберкулез лечат минимум 4 препарата и довольно длительно. Подбор лекарств, как и длительность лечения, определяют специалисты, в зависимости от тяжести случая. Чаще всего для полного излечения человеку необходимо полгода, но в некоторых случаях оно может занимать год-полтора.



Детей лечат только в условиях стационара, под контролем медицинских работников. При этом ребенок находится в изоляции, часто – без возможности контактировать с родителями и друзьями.



Взрослым же могут назначить месяц стационарной терапии, а затем – амбулаторное лечение, но такой расклад возможен, только если у человека нет бактериовыделения и специалисты уверены, что он не может заразить окружающих. Все пациенты с открытыми формами туберкулеза обязаны проходить лечение в больнице.



Особо сложными пациентами являются люди с ВИЧ. Свердловская область в этом плане является неблагополучной, поэтому такие случаи встречаются в практике медиков нередко. Для излечения этих людей может потребоваться гораздо большее количество времени.



«Доля таких пациентов, среди больных туберкулезом растет, и эти пациенты отличаются полиморбидностью, то есть несколькими тяжелыми заболеваниями, поражениями различных органов и систем, которые нуждаются в мультидисциплинарном подходе. Одно из направлений нашего учреждения – это лечение таких пациентов, у которых имеются множественные поражения, в том числе и от туберкулеза», - рассказал главный врач Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии - филиала ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России Евгений Егоров.



Группы риска



«80% заболевших на сегодняшний день – это люди, не имеющие постоянного дохода и не занятые в экономике. Причем большая часть – это трудоспособные, неработающие», - подчеркивает Игорь Черняев.



В группу риска также попадают люди, злоупотребляющие психоактивными веществами, зараженные такими инфекциями как ВИЧ, гепатит и другими заболеваниями. К сожалению, доля таких пациентов в регионе сейчас растет. Но нередко бывает и когда заболевают обеспеченные образованные люди.



«Есть категория людей «с альтернативным представлением реальности». Как правило, успешные бизнесмены и бизнесвумены с двумя образованиями, тремя, которые также избегают проверочных мероприятий, вакцинации своих детей. Был случай, женщина родила ребенка, топ-менеджер, два высших образования, у нее туберкулез выявили после родов. Ни разу нигде не обследовалась. Есть семьи, которые учат детей в элитных гимназиях, у них по 3-4 детей, и они не прививаются», - говорит Черняев.



Добавим, что к факторам риска относятся хронически заболевания, такие как бронхиальная астма, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, нефрозы, опухоли, прием кортикостероидных препаратов. Все это повышает риск заражения инфекцией.



Туберкулез в исправительных колониях



Ещё одна группа риска – это люди, находящиеся в местах заключения. По данным, предоставленным заместителем начальника медико-санитарной части по организационно-методической и клинико-экспертной работе – врача ФКУЗ МЧС-66 ФСИН России Ольги Калининой, снизить заболеваемость в учреждениях УИС по сравнению с 2018 годом не удалось, однако уровень гораздо ниже по сравнению с 2016 годом.



Ситуация осложняется тем, что около 40% больных туберкулезом в местах заключения являются носителями ВИЧ-инфекции.



«У многих отсутствует приверженность к лечению с целью извлечения вторичной выгоды, - заявляет Ольга Калинина. – Есть постановление правительства №54 "О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью", и многие надеются таким образом извлечь выгоду. С такими категориями пациентов проводятся беседы, работа с психологом, формирование приверженности к лечению».



После отбывания наказания инфицированные заключенные обязаны встать на учет в медучреждение, но контроль за тем, выполнили ли они указания, ФСИН не осуществляет, передавая информацию об освобожденных больных туберкулезом в открытой форме в областной тубдиспансер. Часть из отбывших наказание, как правило, сама обращается в больницу, а другую часть сотрудники диспансера разыскивают и приглашают встать на учет. На сегодняшний день большинство из бывших заключённых состоят на учете в учреждении.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»