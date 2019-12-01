Общество
16:57 | 9.12.2019
Сотрудник прокуратуры Свердловской области попался на фейковом ДТП
Делом занимается региональный Следственный комитет
По данным редакции «Вечерних ведомостей», фигурантом уголовного дела стал Антон Войтенко. В прошлом он последовательно занимал должности помощника прокурора Кировского района Екатеринбурга, затем помощника прокурора Верх-Исетского района, после чего ушел в отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Свердловской области.
Согласно материалам дела, днем 2 августа 2019 года Антон Войтенко на автомобиле Kia Ceed, принадлежащем его супруге, попал в ДТП на 147 километре Серовского тракта. В результате заноса его вынесло на встречную полосу, после чего он въехал в дорожное ограждение. Транспортное средство получило значительные механические повреждения, при этом автомобиль не был застрахован.
По версии следствия, желая получить страховое возмещение, Войтенко обратился к ранее неизвестному ему гражданину – также владельцу автомобиля Kia Ceed, аналогичному по внешним и техническим характеристикам. Воспользовавшись доверительным отношением, он установил на него регистрационные знаки своей машины, после чего обратился к страховому агенту, представив ему для осмотра, по факту, чужое транспортное средство. Страховой агент, работающий на основании агентского договора с ООО «Зетта Страхование», не сверил идентификационный номер (VIN) автомобиля, оформив договор ОСАГО.
Впоследствии, 20 сентября, Войтенко обратился в ГИБДД города Асбеста, сообщив о якобы произошедшем ДТП с участием его автомобиля по дороге в направлении поселка Рефтинский. Инспектор ДПС оформил ДТП, передав ему соответствующие документы, после чего Войтенко обратился в страховую компанию с заявлением на выплату возмещения, представив свой автомобиль для осмотра и оценки повреждений, который фактически был разбит еще в августе на Серовском тракте. Эксперт оценил предварительную стоимость восстановительного ремонта с учетом износа в стоимость около 700 тысяч рублей.
Однако получить страховку Войтенко так и не смог. Сотрудники ООО «Зетта Страхование» провели внутренне расследование, выявив факт обмана, связанного с инсценировкой ДТП, обратившись с заявлением в правоохранительные органы. Изначально материалами занимались полицейские, которые, установив статус Антона Войтенко, передали их в СУ СК по Свердловской области. Следователь СУ СК возбудил в отношении сотрудника прокуратуры уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования»).
По некоторой информации, ход делу в отношении Войтенко дали после коррупционного скандала, связанного с задержанием замглавы регионального СКР Михаила Бусылко (подозревается в получении взятки), и последующей очной ставкой между ним и заместителем прокурора Свердловской области Дмитрием Чуличковым.
Отметим, что в этом году в Свердловской области до суда дошел ряд уголовных дел, связанных с мошенничеством в сфере автострахования. Одно из самых резонансных дел было связано с криминальным авторитетом Шота Катамадзе, подельники которого попались в руки оперативников ОБОП. Самого же Катамадзе признали виновным по двум эпизодам вымогательства.
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:39 | 9.12.2019
В память о полковнике МВД Леониде Валове выпустили почтовую марку
19:28 | 9.12.2019
Суд начал рассмотрение уголовного дела о смерти роженицы из-за неосторожности врача в Свердловской области
18:46 | 9.12.2019
В Екатеринбурге состоялось заседание, посвященное Международному дню борьбы с коррупцией
18:24 | 9.12.2019
В Тавде задержали свердловчанина, подозреваемого в краже сумки
17:57 | 9.12.2019
Свердловских водителей предупреждают о гололеде
17:50 | 9.12.2019
Стенд Пермского края посетили более 70% всех гостей форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи
17:43 | 9.12.2019
Пермские учреждения признаны лучшими по созданию условий доступности для маломобильных граждан
17:41 | 9.12.2019
Последнему подозреваемому в убийстве Каторгиной продлили арест
17:39 | 9.12.2019
В Пермском крае проведут общероссийский день приема граждан
17:35 | 9.12.2019
На телевизионной башне в Перми запустят «Новогоднее световое шоу»
17:28 | 9.12.2019
Свердловскую исправительную колонию оштрафовали на 150 тысяч рублей
16:30 | 9.12.2019
Подозреваемая в убийстве молодой мамы останется в СИЗО до апреля
15:49 | 9.12.2019
Челябинский фонд выдал юбилейный микрозайм
15:30 | 9.12.2019
В Свердловской области двое суток ищут 76-летнего мужчину
15:30 | 9.12.2019
В Перми обустроено три новых площадки для выгула собак
15:21 | 9.12.2019
15 декабря в Перми вновь стартует проект «Ледовый сезон»
15:11 | 9.12.2019
Пермская разработка станет основой проектов НОЦ мирового уровня
14:59 | 9.12.2019
Сроки выдачи монет, посвященных опросу по выбору места строительства храма, продлены
14:30 | 9.12.2019
Спортсмены из Екатеринбурга завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по дартс
14:19 | 9.12.2019
В Прикамье задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения
13:59 | 9.12.2019
Одному из подозреваемых в убийстве Каторгиной продлили арест
13:58 | 9.12.2019
В Пермском бизнес-инкубаторе научат говорить «нет»
13:54 | 9.12.2019
В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав граждан в сфере оплаты труда
13:47 | 9.12.2019
В Верхней Пышме начали строить «Весёлую карусель»
12:57 | 9.12.2019
Коммунальщики Екатеринбурга продолжают борьбу с гололёдом
12:26 | 9.12.2019
У свердловчан вырос объем банковских вкладов