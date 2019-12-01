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16:57 | 9.12.2019

Сотрудник прокуратуры Свердловской области попался на фейковом ДТП

Делом занимается региональный Следственный комитет

Сотрудник прокуратуры Свердловской области стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества в сфере автострахования. Дело расследует Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области. Как сообщил veved.ru источник в региональном СКР, сотрудник прокуратуры разбил автомобиль жены, который был не застрахован, а затем, оформив страховку, сымитировал ДТП. Подробности – в нашем материале.

По данным редакции «Вечерних ведомостей», фигурантом уголовного дела стал Антон Войтенко. В прошлом он последовательно занимал должности помощника прокурора Кировского района Екатеринбурга, затем помощника прокурора Верх-Исетского района, после чего ушел в отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам дела, днем 2 августа 2019 года Антон Войтенко на автомобиле Kia Ceed, принадлежащем его супруге, попал в ДТП на 147 километре Серовского тракта. В результате заноса его вынесло на встречную полосу, после чего он въехал в дорожное ограждение. Транспортное средство получило значительные механические повреждения, при этом автомобиль не был застрахован.

По версии следствия, желая получить страховое возмещение, Войтенко обратился к ранее неизвестному ему гражданину – также владельцу автомобиля Kia Ceed, аналогичному по внешним и техническим характеристикам. Воспользовавшись доверительным отношением, он установил на него регистрационные знаки своей машины, после чего обратился к страховому агенту, представив ему для осмотра, по факту, чужое транспортное средство. Страховой агент, работающий на основании агентского договора с ООО «Зетта Страхование», не сверил идентификационный номер (VIN) автомобиля, оформив договор ОСАГО.

Впоследствии, 20 сентября, Войтенко обратился в ГИБДД города Асбеста, сообщив о якобы произошедшем ДТП с участием его автомобиля по дороге в направлении поселка Рефтинский. Инспектор ДПС оформил ДТП, передав ему соответствующие документы, после чего Войтенко обратился в страховую компанию с заявлением на выплату возмещения, представив свой автомобиль для осмотра и оценки повреждений, который фактически был разбит еще в августе на Серовском тракте. Эксперт оценил предварительную стоимость восстановительного ремонта с учетом износа в стоимость около 700 тысяч рублей.

Однако получить страховку Войтенко так и не смог. Сотрудники ООО «Зетта Страхование» провели внутренне расследование, выявив факт обмана, связанного с инсценировкой ДТП, обратившись с заявлением в правоохранительные органы. Изначально материалами занимались полицейские, которые, установив статус Антона Войтенко, передали их в СУ СК по Свердловской области. Следователь СУ СК возбудил в отношении сотрудника прокуратуры уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования»).

По некоторой информации, ход делу в отношении Войтенко дали после коррупционного скандала, связанного с задержанием замглавы регионального СКР Михаила Бусылко (подозревается в получении взятки), и последующей очной ставкой между ним и заместителем прокурора Свердловской области Дмитрием Чуличковым.

Отметим, что в этом году в Свердловской области до суда дошел ряд уголовных дел, связанных с мошенничеством в сфере автострахования. Одно из самых резонансных дел было связано с криминальным авторитетом Шота Катамадзе, подельники которого попались в руки оперативников ОБОП. Самого же Катамадзе признали виновным по двум эпизодам вымогательства.

Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»

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