Свердловского генерала отправляют в нефтеносный край

Скриншот с youtube.com

В МВД РФ поступили папки с документами на согласование нового начальника УМВД России по Тюменской области. Среди них, по данным инсайдеров, есть и материалы из личного дела заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Петра Кривегина. В руководстве тюменского главка уже работает один свердловчанин – начальник Следственного управления Сергей Толстых, который начинал свою карьеру в Следственном отделе ОВД Слободо-Туринского района.Возможный переезд Петра Кривегина связывают с другим назначением, состоявшимся ранее. В сентябре 2019 года прокурором Тюменской области на 5-летний срок был назначен Владислав Московских – уроженец Свердловска, который больше 10 лет отработал в прокуратуре Екатеринбурга, в том числе, в должности прокурора Чкаловского района уральской столицы. Его тесть – бывший начальник Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Юрий Турыгин.В случае отъезда Кривегина в Тюмень, меньше генералов на Среднем Урале не станет. По слухам, генеральское звание вскоре получит другой заместитель начальника свердловского ГУ МВД- начальник полиции Александр Постовалов, который на днях уезжает в служебную командировку в Москву. Есть версия, что в столице ему и вручат новые погоны, которые он ждал с августа 2018 года, приурочив повышение в звании к 10 ноября – Дню сотрудника органов внутренних дел.Между тем, сотрудники свердловского ГУ МВД продолжают высказывать недовольство методами работы нового начальника Александра Мешкова. В частности, селекторными совещаниями, которые продолжаются 2,5 часа, а начинаются едва ли не в 8 утра. К такому распорядку дня полицейские не привыкли, заявляя, что лучше бы потраченное время работали в «полях». Другие же напротив, защищают генерала – мол, так он дисциплинирует подчиненных, а в ходе селекторов получает важную информацию с мест, что позволяет вовремя реагировать на текущие острые ситуации.Несмотря на некоторое непубличное возмущение методами Александра Мешкова, в целом в МВД первый месяц его работы оценивают более чем удовлетворительно, да и сам генерал-майор, говорят, доволен службой на Среднем Урале. К тому же, а это уже совсем не слухи, в октябре заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Астраханской области Александр Воронежский, откуда и перевелся в Екатеринбург Мешков, получил должность начальника полиции УМВД по Курганской области. Известно, что в лесах Зауралья отменная охота и рыбалка, поэтому у свердловчан в погонах теперь появилось новое место встреч. Здесь, на берегу водоема или в лесной тиши гораздо удобнее обсуждать насущные вопросы.Участники игорного рынка в Екатеринбурге обсуждают неожиданное изъятие оперативниками «биржевых» автоматов «TradeBox», которые, согласно документации, основаны на принципе торговли бинарными опционами, но предприниматели фактически используют эту систему для организации прибыльного игорного бизнеса. Больше трех лет к автоматам «TradeBox» было «особое» отношение, но на прошлой неделе, по слухам, около 7 единиц оборудования было изъято по указанию заместителя прокурора Свердловской области Вадима Чукреева. После этого среди бизнесменов, имеющих отношение к игорной теме, стала распространяться информация, что на смену «TradeBox» придут новые, но по факту это будут те же самые терминалы, с аналогичной начинкой, но с другим названием и визуальным оформлением.Среди сотрудников свердловских силовых структур активно распространяется информация о проведении оперативниками ФСБ спецоперации 24 октября около Кировского оптового рынка. Тогда бойцы спецподразделений задержали мужчину, который перевозил в сумке 7,5 миллионов рублей. Сначала появились сведения, что был задержан то ли действующий полицейский, то ли посредник, который собирал деньги с бизнесменов, торгующих на КОРе, однако достоверно известно, что никому из силовиков впоследствии не было предъявлено никакого обвинения. Это навело на мысли, что задержанный является гражданским, а логическое завершение операции еще впереди, поэтому информацию пока и не «сливают» в СМИ.Однако источники veved.ru в правоохранительных органах отмечают одну интересную деталь: задержанный передвигался на BMW X5 черного цвета с цифровой частью госномера 005. На аналогичном автомобиле ранее передвигался бывший начальник ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуард Воронин, который в 2016-2017 году продал внедорожник Айдару Ханову – начальнику отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Впоследствии оба покинули ряды органов внутренних дел. Впрочем, ни один из них, как выяснилось, никакого отношения к событиям у КОРа не имеет.Замглавы Екатеринбурга Екатерина Куземка, по слухам, ушла в отпуск после скандала на совещании в мэрии 25 октября, где обсуждались итоги опроса по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины. В ходе совещания Екатерина Куземка вступила в перепалку с председателем городской думы Игорем Володиным, заявив о том, что в Орджоникидзевском районе, от которого он избирался, голосовали хуже всех, после чего встала и вышла из зала, не дождавшись окончания мероприятия. При этом Александр Высокинский ей трижды сказал, чтобы она вернулась и села на свое место, но Куземка закрыла дверь с обратной стороны, а в понедельник, 28 октября, якобы не вышла на работу.Также, рассказывают сплетники, Екатерина Куземка на повышенных тонах в ходе совещания разговаривала с главой администрации Октябрьского района Романом Рудометовым, неоднократно перебивая его. «Не перебивайте меня, я разговариваю с главой города, а не с вами», – передают слова Рудометова слухмейкеры.Лидеру свердловских единороссов Виктору Шептию в ближайшем времени предстоит «разрулить» назревающий конфликт в местном отделении партии (МОП) «Единая Россия» в Дегтярске. Глава города Вадим Пильников хотел войти в местный политсовет, но получил отказ. По слухам, неофициальным поводом для отказа послужили результаты работы мэра, которого регулярно критикуют СМИ, официальным – он является членом политсовета Октябрьского местного отделения города Екатеринбурга, а согласно уставу «ЕР», двойное «членство» запрещено.О скандале уже наслышаны в Региональном политическом совете партии, где пока занимают нейтральную позицию, указывая, что лидер дегтярских единороссов Андрей Костоусов пользуется непререкаемым авторитетом среди партийцев и разговаривать с ним языком ультиматумов (обсуждается, что Пильников готов набрать новую команду в МОП) не получится. К тому же, Костоусов – подполковник милиции в отставке (он много лет отдал службе в УБОП), сохранивший, что называется внутренний «стержень». Чем закончатся партийные дрязги станет известно в ближайшее время.Бизнесмены готовы судиться с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области. Повод – Чемпионат мира по боксу, который состоялся в сентябре в Екатеринбурге. Если верить слухмейкерам, то к организации мероприятия было привлечено несколько подрядных организаций, с которыми так и не расплатились. Озвучивается сумма в 20 миллионов рублей. Среди условных «потерпевших» – супруг дочери депутата ЗакСобрания Елены Чечуновой, который представлял интересы одного из подрядчиков.