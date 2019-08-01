Свердловские полицейские готовятся к приезду нового начальника, а врачи к отставкам

Освобождение от должности руководителя Российской государственной Пробирной палаты (занимается надзором и контролем за оборотом драгоценных металлов и драгкамней) Александра Маркина актуализировало вопрос смены директоров учреждений в регионах.И, в первую очередь, на Урале, где должность руководителя Уральской Пробирной палаты с 1993 года занимает Светлана Агафонова. В связи с тем, что столь длительное пребывание в руководящей должности увеличивает риски коррупционных правоотношений, по слухам, принято решение о смене Агафоновой. Инсайдеры сообщают, что в настоящее время идет подбор достойных кандидатур. Сам Александр Маркин, говорят, пойдет на повышение в структуре Минфина – в министерстве считают, что он достойно себя зарекомендовал.Начальнику межмуниципального отдела «Заречный» Рафаилу Мингалимову, который находится в отпуске и, по слухам, из него уже не вернется, будет предложена должность в администрации муниципалитета. Слухмейкеры сообщают, что Мингалимов пытался изначально выстроить диалог с руководством Белоярской атомной электростанции, но не вышло, после чего появились предпосылки для его перехода в органы местного самоуправления.По другой информации, он и вовсе претендует на должность главы администрации Белоярского городского округа, и недавно встречался с представителями других силовых структур, где якобы обсуждался этот вариант, который планируется реализовать уже в ноябре-декабре этого года. Каким образом он будет реализован неизвестно, учитывая, что полномочия главы Белоярки Андрея Горбова истекают лишь осенью 2022 года.Заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Натиг Байрамов, по слухам, засобирался в отставку. Решение полковника для его окружения оказалось неожиданным, но, рассказывают осведомленные лица, едва ли не вынужденным.Дело в том, что на прошлой неделе к оперуполномоченному уголовного розыска главка Павлу Б. появились вопросы у сотрудников УФСБ по делу вокруг экс-полицейского из Первоуральска Адиуллина и его коллеги, оперативника ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Молокова. После непродолжительной беседы вопросы к Павлу Б. отпали, но, как говорится, осадочек остался.Не исключено, что новому начальнику полицейского главка все же удастся убедить Натига Байрамова остаться еще на некоторое время. Ранее, напомним, стало известно, что начальник свердловского угрозыска Александр Мазаев написал рапорт об увольнении по собственному желанию.В Свердловской области к приезду нового начальника ГУ МВД (на его место согласован начальник УМВД России по Астраханской области Александр Мешков) готовят охотничьи хозяйства (генерал-майор – знатный охотник).По слухам, подготовкой занимаются бывший главный кадровик главка Виктор Бердников и замначальника ГУ МВД Петр Кривегин, которым важно наладить контакт с генералом.Повышенное внимание Кремля к теме свердловской медицины грозит громкими отставками в региональном Минздраве. После того, как на всю Россию стало известно о желании нескольких хирургов из больниц Нижнего Тагила уволиться в связи с высокой нагрузкой и низкой зарплатой, в Министерстве здравоохранения Свердловской области начались проверки.Под риском лишиться своей должности, по слухам, оказался директор Финансово-хозяйственного управления Минздрава Олег Тимошенко, назначенный в прошлом году. Он ранее исполнял обязанности главы Камышлова, но слетел с мэрского кресла после того, как администрация заключила несколько госконтрактов по переселению граждан из аварийного жилья, сроки исполнения которых были сорваны.Помимо Тимошенко возможны и другие отставки. На этом настаивают в министерстве здравоохранения РФ. Им нужна жертва, на которую можно будет свалить акцию хирургов Нижнего Тагила. Причем выбор должны сделать в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.На данную жертву должны списать просчеты в реализации реформы в медицине в Свердловской области и сделать крайней. Слухмейкеры говорят, что выбор сложный. Среди претендентов замгубернатора Павел Креков, министр Андрей Цветков и несколько менее известных фигур из числа заместителей министров и начальников отделов. Причем первые двое пользуются доверием главы региона и вряд ли окажутся крайними. Поэтому, возможно, акцию хирургов Нижнего Тагила спишут на одного из заместителей Цветкова.Преподавательский состав лицея №3 Екатеринбурга опасается, что образовательный процесс в новом учебном году в учреждении будет сорван. По слухам, ряд учителей приняли решение об увольнении, причем педагоги решили уходить массово.И если хирурги в больницах увольняются по причине высокой нагрузки и низкой зарплаты, то учителя жалуются на директора, с которым не смогли сработаться за последние три года.Патовая ситуация сложилась у екатеринбургского застройщика ЖК «Западный» Владимира Михеева – полицию завалили массой заявлений, в которых бизнесмена требуют привлечь к уголовной ответственности.Судя по всему, в этот раз полицейские решили дать ход материалам – в окружении Михеева начались консультации с экс-силовиками. Так, в пятницу, 30 августа, у офиса коммерсанта видели Форд бывшего замначальника отдела полиции №8 Олега Жаркова.В мэрии столицы Урала начались поиски чиновника, на которого можно свалить испорченную детскую площадку в сквере первых строителей МЖК. Ее открыли несколько дней назад, но по факту ее еще не сдали – покрытие не было доделано, так как его приклеили недавно, клей не высох. Поэтому после дождя и посещения детей оно развалилось.Хотя виновного можно и не искать, говорят слухмейкеры. Ошибку сделал глава города Александр Высокинский, который несмотря на то, что площадка была закрыта ограничительной лентой, запустил туда детей.Но делать мэра виновным, конечно, никто не будет. Поэтому в администрации ищут другого, на кого можно свалить вину и придумать оправдания за испорченную площадку. К тому же необходимы аргументы для того, чтобы заплатить за восстановление детской площадки сквера первых строителей МЖК. Правда, кто будет платить пока непонятно. Вариант того, что глава Екатеринбурга заплатить из своего кармана пока не рассматривается.Говорят, что в Екатеринбурге собираются увеличить стоимость проезда на общественном транспорте. Он может подняться до 30 рублей. Такой «подарок» горожанам начали обсуждать в администрации города.Слухмейкеры говорят, что до 30 рублей будет поднят проезд в трамвае, автобусе и троллейбусе, а в метро он будет снижен на 2 рубля. Это решит сразу несколько проблем, помимо обогащения ряда граждан, это позволит создать единый проездной на все виды транспорта. Ведь ранее он был изменен – из единого проездного был исключен метрополитен в связи с повышением стоимости проезда.Сейчас администрация начала активную кампанию, чтобы подготовить горожан к поднятию стоимости проезда. В частности, одним из шагов стало заявлением омбудсмена Татьяны Мерзляковой о том, что пенсионеры жалуются, что метрополитен исключили из единого проездного. Далее к кампании планируют привлечь другие слои населения, которые также будут говорить о едином проездном, возможном увеличении, необходимости денег на модернизацию общественного транспорта и так далее.Правда, слухмейкеры говорят, что пока окончательного решения о повышении проезда нет. Ведь еще одно негативное решение расшатает и того неустойчивое положение главы Екатеринбурга Александра Высокинского.Наблюдатели отмечают, что главу Екатеринбурга Александра Высокинского стали меньше звать на различные мероприятия, которые организовывают различные подразделения правительства Свердловской области. При этом, даже если его и зовут, то стараются не анонсировать его присутствие.Слухмейкеры только догадываются о подобных действиях со стороны регионального руководства. Ранее появлялись слухи, что Александр Высокинский горячо поспорил с несколькими заместителями губернатора, поэтому его игнорирование – это некая месть. Другие говорят, что причина в амбициях нынешнего главы Екатеринбурга. Якобы, в превратном разговоре он заявил о своих губернаторских амбициях и о том, что легко бы справился с полномочиями некоторых заместителей губернатора и сделал бы намного больше. И вообще сомневается в их квалификации.В свердловском отделении ЛДПР говорят о смене руководящего состава. Якобы, в регионе нашлись новые спонсоры, которые хотят попасть в Заксобрание Свердловской области и в Госдуму и готовы за это заплатить.Говорят, что переговоры уже прошли в федеральном руководстве партии Владимира Жириновского, и там было дано добро на изменения. Причем зачисток не будет, смена руководства должна пройти спокойно. Своих постов могут лишиться координатор местного отделения Антон Гусев и руководитель аппарата Антон Безденежных.Уход Данила Шилкова с поста депутата Госдумы также связывают со сменой руководства в свердловском отделении партии. Якобы, его место должен занять один из новых спонсоров, который хочет с этой должности координировать работу регионального отделения партии.