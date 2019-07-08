Сельская бесхозяйственность



Нынешней весной на заброшенных полях произошло несколько пожаров. Избежать трагедии удалось только благодаря усилиям пожарных и местных жителей.



В настоящее время участок площадью 15 тысяч гектаров арендует ООО «Талицкий песчаный карьер», аффилированное с одиозным коммерсантом Сергеем Майзелем. Фото: obltv.ru

Издание «МК-Урал» ранее подробно рассказывало, как государственное предприятие, которое в течение десятков лет выводило племенной скот и высокоурожайные сорта зерновых, в середине прошлого десятилетия стало банкротом. Огромным имущественным комплексом стало распоряжаться территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) по Свердловской области, которое принялось сдавать его в аренду сначала структурам депутата регионального Заксобрания Ильи Гаффнера, а затем компаниям, аффилированным с Сергеем Майзелем, которого в СМИ часто называют «молочным королем».С момента банкротства ОПХ «Пышминское» имущественный комплекс госпредприятия пришел в полный упадок. Несколько тысяч гектаров, где когда-то устанавливали рекорды по урожайности, заросли бурьяном и подлеском. По рассказам местных жителей, элитные коровы либо сгнили заживо, либо были вывезены на другие предприятия арендаторов, а рабочая техника и добротные постройки были разобраны на металлолом и стройматериалы.Местные власти, на глазах которых уничтожались остатки передового хозяйства, попытались взять ситуацию под контроль и попросили территориальное управление Рос­имущества передать землю в муниципальную собственность. Федеральные чиновники неожиданно ответили отказом. Тогда администрация Пышминского городского округа обратилась в арбитражный суд, выиграв процесс во всех инстанциях. Казалось бы, это должно стать отправной точкой для возрождения территории, но, увы, эти надежды не оправдались.С момента нашей последней публикации прошло уже больше года. Оказавшись в Пышминском городском округе, наши корреспонденты обнаружили, что ситуация не только не улучшилась, но, можно сказать, стала еще хуже. Помимо однолетних сорняков поля затянуло многолетними, а подлесок местами напоминает полноценные рощи.Возникает вопрос, почему администрация муниципального образования уже более двух лет после вынесения всех судебных решений в ее пользу не предпринимает никаких действий, молча взирая на то, как особо ценные земли превращаются в пустоши. С этим вопросом мы обратились к начальнику организационно-правового отдела администрации Пышминского городского округа Николаю Скакунову, который заявил, что процесс перевода земель из федеральной собственности в муниципальную зашел в тупик.«Все упирается в то, что на данной территории располагаются водные объекты, которые не могут быть отчуждены из федеральной собственности, – пояснил Николай Скакунов. – Чтобы получить землю, необходимо определить их границы. А это могут сделать только федеральные и областные власти».О ситуации с водными объектами на землях бывшего ОПХ «Пышминское» мы рассказывали еще два года назад. Под этим предлогом судебные приставы даже приостановили исполнительное производство, возбужденное в отношении ТУ Росимущества. Затем суды признали это решение незаконным, однако необходимости разобраться с границами это не снимает. Тем не менее, за два года ни одна из сторон в этом не продвинулась.«В Росимуществе говорят, чтобы мы прислали документы, – объясняет Николай Скакунов. – Но какие именно, не уточняют».Не заметно каких-либо активных действий и со стороны судебных приставов, которые должны обеспечить исполнение решения суда. Это касается и прокуратуры, которая как надзорное ведомство не принимает видимых мер для восстановления законности.Кто же должен все-таки отвечать за порчу земель бывшего ОПХ? С этим вопросом мы обратились в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Свердловской области. Начальник отдела государственного земельного надзора Александр Военков сообщил, что в этом году ведомство проводило выездную проверку.«На территории около 12 тысяч гектаров проверка выявила нарушения: зарастание сельхозугодий сорной травой, которая ушла от бурьянной к корневищной системе, – отметил Александр Сергеевич. – Кроме того, было установлено, что весной этого года на двух участках, вплотную прилегающих к населенным пунктам, произошли пожары. Только своевременные действия администрации городского округа и сельских администраций помогли избежать распространения огня на жилье».Огромные территории сорной травы, представляющие опасность для жителей сел и деревень, должны привлечь внимание ГУ МЧС по Свердловской области, особенно учитывая, что пожары здесь уже были. Пока информации о каких-либо действиях спасательного ведомства нет.Примечательно, что представители ТУ Рос­имущества в проверке участия не принимали, хотя, как утверждает Александр Военков, их должным образом известили. По выявленным нарушениям был составлен протокол. При этом представители Росимущества продолжали утверждать, что ведомство не несет ответственности, поскольку является не собственником, а управляющей организацией. Однако в областном управлении Россельхознадзора такие доводы посчитали неубедительными и выписали штраф в 400 тысяч рублей, а также предписание об устранении нарушений.То, что надзорное ведомство среагировало на вопиющие нарушения, безусловно, является положительным моментом, но смущает тот факт, что штраф выписан юридическому лицу, исполняющему обязанности собственника, то есть государственному органу. Получается, что за бесхозяйственное отношение чиновников к земле заплатят налогоплательщики. Впрочем, не исключено, что наказанное ведомство проведет служебную проверку и спросит с конкретных должностных лиц.Непонятно также, почему за запустение земель не отвечают арендаторы. Как ранее сообщал «МК-Урал», с 2017 года участок площадью 15 тысяч гектаров арендуется структурами, аффилированными с заместителем председателя общественной палаты Свердловской области: ООО «Победа» и «Победа 1», ООО «Торговый дом «Жуковские колбасы», а затем ООО «Белый кролик». Напомним, что, по данным управления Россельхознадзора, земли покрылись корневищными сорняками, а это значит, что никто их не обрабатывал несколько лет. Зачем же тогда было брать огромный участок в аренду? Напрашивается вывод, что это делалось для того, чтобы вывести с территории сохранившиеся активы. Однако данная версия не является исчерпывающей.В самом конце 2018 года право аренды земельного участка ООО «Белый кролик» уступило ООО «Талицкий песчаный карьер» (ТПК). По данным из открытых источников, 45% уставного капитала данной компании принадлежит ЗАО «Сибинвест». Пост директора по развитию производства в нем занимает Сергей Майзель. Однако именно его нередко называют фактическим руководителем холдинга, объединяющего (или объединявшего в прошлом) такие активы, как ОАО «Первая молочная компания», ООО «Молочный кит» (торговые марки «Наша Маша», «Три коровы два кота», «Полевское» и «Камышловский квас»), а также ООО «Камышловский молочный комбинат» и «Нижнетагильский гормолзавод».Основным видом деятельности ТПК указана разработка гравийных и песчаных карьеров, в числе дополнительных видов ничего, имеющего отношение к сельскому хозяйству, не указано. Может быть, Сергей Майзель решил в очередной раз кардинально сменить сферу деятельности? Как мы уже сообщали, в прошлом Сергей Гершевич владел Уфимкинским стекольным заводом, и, судя по публикациям наших коллег из «Областной газеты», дела у предприятия в то время шли не очень успешно. Не собирается ли теперь Сергей Майзель превратить особо ценные земли в площадку для добычи песка? Такой сценарий выглядит вполне правдоподобным, тем более что федеральное законодательство допускает перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, если это необходимо для добычи полезных ископаемых.Тем не менее, пока земельный участок относится к сельхозугодиям, передача прав аренды на него вызывает вопросы. Формально, ТУ Росимущества не санкционировало уступку права аренды от ООО «Белый кролик» ООО «ТПК». Более того, ведомство даже подавало иск о расторжении договора, но единственным основанием указало наличие на участке водных объектов (то есть те же основания, по которым ТУ Росимущества отказывает в передаче земель в муниципальную собственность). Арбитражному суду Свердловской области данный довод показался неубедительным.Ситуация с угодьями ОПХ «Пышминское» обсуждалась на заседании Координационной комиссии по вопросам оборота земель сельскохозяйственного назначения, которое 19 июня провел первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. На заседании приглашали генерального директора ООО «Талицкий песчаный карьер» Николая Бурачевского, однако, как стало известно «МК-Урал», выступить решил сам Сергей Майзель.«Молочный король» заявил комиссии, что собирается построить на арендуемом участке две фермы, однако непонятно, зачем для этого нужно было передавать участок компании, чья уставная цель – добыча песка. Более того, строительство ферм на землях ОПХ «Пышминское» не включено в стратегию социально-экономического развития Пышминского городского округа. Получается, что данный «инвестор» вводит членов правительственной комиссии в заблуждение?Как выйти из сложившейся ситуации, когда уникальные сельскохозяйственные угодья оказались в положении дитя у семи нянек? В условиях, когда разные государственные органы складывают с себя ответственность за их сохранение, остается надеется, что взявшее на себя роль координатора правительство Свердловской области добьется позитивных изменений. Ведь речь идет о выполнении национального проекта «Международная кооперация и экспорт», предусматривающего более чем двукратное увеличение поставок продукции свердловского АПК за границу. Без возвращения в оборот огромных территорий, в том числе особо ценных земель, рассчитывать на подобные достижения невозможно.