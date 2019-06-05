Общество
18:40 | 7.06.2019
«Если есть конструктивные предложения – милости просим»
Эксперты прокомментировали письмо свердловского министерства образования
Ситуацию с письмом для veved.ru прокомментировал эксперт в области государственной безопасности – генерал-майор (ФСБ России) в отставке, руководитель центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России» Александр Михайлов.
«Мы прекрасно понимаем, что американцы давно оборзели и лезут со своим уставом, куда не следует. Нельзя позволять борзеть до такой степени, они считают, что в состоянии и вправе насаждать свою идеологию с целью подрыва государственной власти. Если есть факты, что американское посольство занимается деструктивной деятельностью, то Минобразования имеет право принять меры по обеспечению безопасности с целью снижения рисков. Я не вижу ничего плохого в рекомендации Министерства. Если у консульских работников есть вопросы, они вправе обратиться в Минобр, а через голову лезть куда-либо – это, простите, не отвечает никаким нормам международного права. Но хочу отметить, что если у них есть конструктивные предложения в сфере образования и культуры, гуманитарной сферы, то они вправе обращаться в органы исполнительной власти. Если есть вопросы конструктивного характера – милости просим», – рассказал Александр Михайлов.
По его словам, Средний Урал всегда был в сфере интересов западных государств.
«Сколько помню Свердловскую область еще за период своей службы в КГБ, американцы туда активно лезут, пытаясь насаждать свои принципы, поэтому власти вынуждены ставить барьеры. Учитывая, что сотрудники консульства обладают иммунитетом и не могут быть привлечены к уголовной ответственности, то одна из возможностей защищаться – это как раз то, что делает Министерство образования», - отметил генерал-майор.
Аналогичную точку зрения высказал и подполковник в отставке Олег Залесский, который в прошлом долгое время служил в высших учебных заведениях МВД и Министерстве обороны РФ.
«Обратите внимание, что письмо носит рекомендательный характер, и в документе это черным по белому прописано, что подтверждается, в том числе и тем, что у нас все ВУЗы являются заведениями федерального подчинения, они не подчиняются региональным министерствам. Чем могло быть вызвано такое решение? Ну, у каждого университета есть свои кураторы в различных подразделениях, которые мониторят ситуацию и предпринимают меры. Не секрет, что все консульства, где сидят кадровые разведчики, занимаются шпионской деятельностью, сбором информации, это общепринятая практика, и они заинтересованы в общении со студентами, преподавателями. Американские разведструктуры работают, надо быть начеку. Нельзя исключать элементы вербовки, там и в секту тоталитарную могут затащить, коих на Западе множество, и чего угодно. Но в любом случае, к этой ситуации надо подходить взвешенно, а такие рекомендации должны носить неофициальный неформальный характер. К тому же, как мы студентов стопроцентно оградим от общения с иностранцами? Он после пар пойдет в кафе и там может познакомиться с вербовщиками, поэтому тут надо более тонко работать и смотреть, что послужило основанием для этого письма. Возможно, поступили какие-то сигналы, на основании которых такая рекомендация поступила. Не вижу ничего страшно. Я являюсь членом попечительского совета Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, к нам регулярно приезжают со всего мира, чуть ли не весь НАТО порой сидит на концертах, но это нормальное человеческое культурное общение, и оно должно быть – но без политики», – говорит Олег Залесский.
У родителей абитуриентов тоже свой взгляд на историю с образовательными курсами, которые реализуют американцы.
«Мой сын закончил 11-ый класс, сдает ЕГЭ, и ему поступать в университет. Он уже определился, что пойдет в УрФУ, взрослый человек, сам выбрал. Но куда бы он не пошел, мне, как и любому родителю, важно, как и на чем будет строиться система обучения. Я приветствую различные международные стажировки, поездки за границу, когда студенты набираются опыта у своих ровесников в других государствах, но отношусь крайне тревожно, когда нам пытаются насаждать какие-то образовательные идеи извне – чего стоит только ЕГЭ, которое мы сами же и притащили из Европы. У консульств свои цели, задачи, и нельзя допустить, чтобы наши дети становились неким инструментом влияния. В конце концов, у нас достаточно своих отечественных профессионалов, статусных преподавателей, различных образовательных программ», – выразил свою позицию отец выпускника школы №168 Екатеринбурга Георгий Анисимов.
Иван Морозов, Денис Стрельцов © «Вечерние Ведомости»
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