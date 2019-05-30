«Олигархи» улиц против чиновников: кто победит?

В Фонде жилищного строительства Свердловской области началась финансовая аудиторская проверка, по итогам которой будет поставлен вопрос о «профпригодности» директора казенного учреждения Оксаны Вохминцевой. В рамках проверки будет дана оценка использования бюджетных средств в рамках реализации госпрограмм в 2018 году. Проверку инициировало региональное Министерство строительства и развития инфраструктуры.В уральской столице помощь властям в борьбе с незаконными нестационарными объектами стали оказывать сотрудники «Екатеринбургской электросетевой компании». Они проводят рейды по выявлению самовольных подключений павильонов к электросетям, фиксируют самоуправство, и «обрезают» самых злостных нарушителей. Подобные действия не заставили себя долго ждать – как удалось выяснить, несколько месяцев назад после очередного рейда неизвестные совершили поджог автомобиля «Шкода Рапид», принадлежащий руководителю отдела экономической безопасности «ЕЭСК». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»).Самовольными подключениями к электросетям уже начала заниматься полиция. Так, известно, что в отдел полиции №15 поступило заявление от представителей «ЕЭСК» по факту хищения электроэнергии владельцами киоска по продаже шаурмы, расположенного на перекрестке улиц Ильича-Победы. По подсчетам энергетиков, за год ущерб, причиненный «ЕЭСК», составил более 3,2 миллионов рублей. Всего таких объектов по Екатеринбургу – десятки, если не сотни. Платят упущенную прибыль, судя по тарифам – горожане.«ЕЭСК» – не единственные пострадавшие в ситуации с уличными ларечниками. По слухам, в прошлом году от рук членов одной из боевок, «крышующих» незаконную торговлю, пострадал главный специалист сектора организации торговли Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Алексей Леонов. Именно молодой чиновник занимается вывозом нестационарных объектов. По факту нанесения телесных повреждений муниципальному служащему возбуждено уголовное дело. Правда, нападавших пока найти не удается.В Невьянске началась очередная попытка передела на рынке драгоценных металлов. Неназванная компания пытается вытеснить с территории артель старателей «Нейва», у которой в данном районе множество разработок.Первым шагом станет митинг против строительства новой фабрики, которая должна расположиться в километре от поселка Осиновский. Он пройдет 1 июня на территории населенного пункта. В свою кампанию они намерены привлечь депутатов и главу Невьянска, чтобы получить скандал регионального уровня.Слухмейкеры уверяют, что митинг против АС «Нейва» – первый шаг. Следующим будут запросы во всевозможные органы, попытки вытеснить старателей с территории с помощью силовиков и силовой «отжим» месторождений.Громкая история с екатеринбурженкой Дарьей Б., страдающей от шизотипического расстройства личности и задержанной на выходе из почтового отделения при получении сильнодействующего препарата, содержащего бупропион (является производным веществом от запрещенного эфедрона), вероятно, закончится для девушки сроком в колонии, пусть, не исключено, и условным. По слухам, Генпрокуратура признала действия сотрудников таможни, которые выявили факт преступления, законными, а соответственно и постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено правомерно.Начальник екатеринбургского городского штаба «Юнармии» Дмитрий Ермаков решил втянуть юнармейцев и детей из спортивных и военно-патриотических клубов города в политические игрища, встав вместе с ними на защиту берёзовой рощи в Академическом микрорайоне города, где «Атомстройкомплекс» ведёт строительство нового жилого комплекса, вырубая деревья.Такой вывод можно сделать из сообщения, которое общественница Екатерина Сапрыкина разместила на своей странице в Facebook. Судя по тексту сообщения, 1 июня, в День защиты детей, они решили провести в берёзовой роще открытый турнир по игре в «Лазертаг» на кубок штаба «Юнармии». Принять участие в играх, проводимых в той самой роще, а точнее на стройплощадке, приглашают детей не только из спортивных и военно-патриотических клубов, но и всех желающих школьников. Самое интересное, что оборудование для лазертага принадлежит, по слухам, страйкбольному клубу «Дельта», а его аренду оплачивал лично Ермаков.Как поговаривают сплетники, даже если представить, что Екатерина «тупо» отрабатывает чьи-то деньги (по мнению одного из уральских пиарщиков), то у начальника штаба городской «Юнармии», позиционирующего себя человеком, тесно связанным с РМК, и в прошлом работавшим в ней, свой интерес. Таким образом, Ермаков хочет показать свою лояльность и преданность руководству РМК, и отомстить «Атому» за «сквер на драме».Всё дело в том, что в определённых кругах протестные акции за сохранение сквера на Октябрьской площади тесно связывают с компанией «Атомстройкомплекс», считая, что именно менеджеры «Атома» спровоцировали их, тем самым создав проблемы конкурентам по строительному бизнесу. Вот только вряд ли эта услуга понравится топ-менеджерам РМК, так как ко всем этим событиям к привлечено очень много внимания, и не хватало ещё того, чтобы разразился скандал с «Юнармией» курируемой лично министром обороны Сергеем Шойгу.Областные власти лишили Ревду выделения двух трансферов по 150 млн рублей на ремонт дорог. Данные слухи просочились из «белого дома». Там уверяют, что город «кинули» с деньгами из-за митинга, которые устроили горожане и екатеринбургские коммунисты, и недовольства граждан из-за сноса памятника Владимиру Ленину.Якобы, скандал с переносом монумента на новое место и его реконструкцией стал федеральной темой, что негативно сложилось на имидже Свердловской области. Местные власти не смогли сдержать протест, вели себя провокационно, что и вылилось в негативную реакцию.Администрация города довольно поздно начала переговоры и попыталась нормализовать обстановку. Поэтому ревдинцы будут ездить по плохим дорогам, но с Лениным.В тоже время из активистов протеста удалось исключить представителей екатеринбургского отделения КПРФ, и, говорят, верхушки свердловского обкома. Якобы с ними прошли переговоры и они решили уменьшить недовольство, чтобы снизить градус напряженности в Свердловской области.К тому же специально был «слит» референдум по поводу судьбы памятника Владимиру Ленину. Коммунисты (специально или нет) пытались протолкнуть на референдум изначально некорректный вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в процессе текущей реконструкции площади Победы в городском округе Ревда необходимо реконструировать памятник В.И.Ленину без его демонтажа и разместить фонтан?»Якобы, странный вопрос, в котором эксперты находят два-три новых вопроса, был специально так построен, чтобы у депутатов гордумы Ревды были основания «слить» референдум. Слухмейкеры заверяют, что продолжать коммунисты бороться не будут, даже несмотря на всю активность ревдинской ячейки – областники за них уже все решили.На текущей неделе Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора для жителей Северной и Восточной зон, которые обслуживают «Рифей» и «Спецавтобаза». Причем снижение стало значительным, для екатеринбужцев практически на треть.В стороне остались жители Западной зоны, где в качестве регионального оператора работает «ТБО Экосервис». У граждан Первоуральска, Ревды и Новоуральска также были вопросы по тарифам, но их претензии не были услышаны. Поэтому они собираются снова обратиться в Федеральную антимонопольную службу, которая и предписала РЭК снизить тарифы, найдя в них нарушения. Таким способом они намерены повлиять на стоимость вывоза мусора.Правоохранительные органы активно изучают личности участников акции против возведения храма в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге. Особое внимание уделяют тем, кто был задержан по итогам акций протеста и арестован.Слухмейкеры в силовых ведомствах заявляют, что среди задержанных были те, кто уже имел проблемы с законом. Самые распространенные статьи у них – кража, наркотики и хулиганство.Конфликтной точкой становятся высказывания Александра Высокинского. Дело в том, что он предполагает возможность строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Причем говорит об этом публично, хотя ранее в резиденции губернатора была достигнута договоренность о том, что сквер ни при каких обстоятельствах не должен быть в опросе. Но Александр Высокинский постоянно выводит его в публичное пространство, продолжая «мусолить» эту тему. Говорят, что на следующей неделе в резиденции губернатора Свердловской области должен состояться довольно жесткий разговор, в котором Александра Высокинского, который только вернулся из Найроби, попросят объяснить, зачем он нарушает договоренности.Заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу, начальник городского следственного управления Николай Почаевец, по слухам, собрался в отставку. На днях его видели в здании свердловского полицейского главка, где, якобы и прозвучала информации о грядущем увольнении. Впрочем, в окружении самого подполковника отрицают подобную информацию.Уход Почаевца укладывается в цепочку развития событий – месяц назад стало известно об увольнении сразу двух замначальников ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области – Алексея Полупанова и Павла Пестова. Конечным звеном, что было бы логично, стало бы увольнение начальника ГСУ Владимира Миронова – генералу, пожалуй, давно пора на заслуженный отдых.Слухмейкеры предполагают , что причиной подобных увольнений стали результаты министерской проверки, которая завершилась в марте, а сейчас в МВД подводят её результаты. Другие источники склонны считать, что силовиков «зачищают» перед приходом новой команды – так, кроме сотрудников следствия за последний месяц уволился начальник Управления уголовного розыска Александр Мазаев и замначальника УЭБиПК Юрий Власов.Новый начальник Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Сергей Ползунов, назначенный 20 мая, за 10 дней на новом месте осознал, какое наследство ему досталось от прошлого руководства. Работа подразделения оказалась фактически развалена, сотрудников катастрофически не хватает, и в ближайшие месяцы отладить работу вряд ли удастся.«Он только сейчас похоже понял, что, образно говоря, для восстановления разрушенного «здания» ОЭБиПК не хватает кирпичиков, а фундамент подразвалился», – шепчутся сплетники.В таких условиях, что было бы справедливо, Сергей Ползунов мог бы полагаться на помощь кадрового управления и регионального главка, но и там хватает своих проблем.На днях своей бестактностью удивила директор екатеринбургского техникума «Рифей» Татьяна Колузакова. На закрытии соревнований «Юный Спасатель» и «Школа Безопасности» она не была в списке почетных гостей, приехав на закрытие с начальником отдела регионального министерства образования Анатолием Соложниным. В момент проведения награждения победителей, в число которых не попала команда возглавляемого Колузаковой учреждения, она, по слухам, едва не вырвала приз из рук ведущего и попыталась вручить его команде. Но это еще полбеды: остаток дня директор учреждения, по словам очевидцев, бегала и рассказывала окружающим, какой неоценимый вклад ее колледж внес в организацию соревнований вызывая, вызывая лишь недоумение у собравшихся.Сплетники из министерства образования Свердловской области поговаривают, что в вошедшем в их структуру департаменте по делам молодежи никак не могут настроить работу. Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ольга Котлярова, пришедшая из администрации города Екатеринбурга на смену не менее известной, кстати, тоже олимпийской чемпионке, Ольге Глацких, до сих пор не вошла в курс дела, и допускает досадные промахи в работе.Так, на недавно состоявшейся церемонии вручения знаков «Горячее сердце» ребятам из юнармейского отряда «Набат», которые помогли правоохранителям раскрыть особо тяжкое преступление, и ещё двум мальчишкам из Туринска и Екатеринбурга, спасшим утопающих, от правительства Свердловской области не досталось даже красного переходящего флажка, которые давались в советские годы лучшим классам в школе. Как уверяют сплетники из подведомственного Котляровой департамента, очередная олимпийская чемпионка не просто забыла о том, что детям нужно дать хоть какую-нибудь грамоту от правительства региона – она об этом даже и не подумала.Кроме того, продолжают «длинные языки», она совершенно не понимает, в какую сторону ей двигаться на новой работе, что подтверждается размещённым на её странице в Facebook постом под названием «Об обратной связи». В сообщении Котлярова пишет, что до сих пор не подключена полноценно к системе электронного документооборота и текущая работа ещё не «засосала» её в свои сети. Однако она «вроде бы уже научилась находить золотую середину между необходимыми бюрократическими процессами и активной «сутевой» составляющей» (орфография сохранена), и попросила «маякнуть» ей в комментариях, что вообще происходит с молодёжной политикой в регионе. Более чем странно звучит такое заявление от человека долгое время проработавшего на должности заместителя начальника информационно-аналитического департамента городской администрации.