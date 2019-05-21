Золотые купола «Большого Екатеринбурга»

Протестная активность в Екатеринбурге переходит на другие муниципалитеты Свердловской области. Когда граждане увидели, что реально можно добиться результата, публично озвучив свои претензии к властям, то решили добиваться своего методами митингов. Так, в ближайшее время на Среднем Урале стоит волну протестов, касающихся застарелых проблем муниципалитетов.Пример - один из самых бунтующих городов области Артемовский. Здесь природная катастрофа - затапливает поселок Буланаш, но Минприроды области лишь проводит совещание за совещанием, а мэр города Самочернов вообще занят другими проблемами - строит дорогу к своему загородному дому.Жители обсуждают, что один из вариантов – рисовать плакаты и идти к администрации. Поддержку им оказывает депутат Госдумы Дмитрий Ионин, давно обративший внимание на проблему затопления Буланаша и обращавшийся с запросами в разные кабинеты. По его мнению – митинг является единственной возможностью решить проблему.Проект «Большой Екатеринбург» снова может стать одной из главных тем свердловской повестки. Несмотря на то, что Александр Высокинский уже давно от него отошел и занимается им только параллельно с работой главы города, на проект снова решили обратить внимание.На данный момент «Большой Екатеринбург», как говорят слухмейкеры, необходим, чтобы сгладить все еще обитающий в умах жителей столицы Урала негатив по отношению к событиям с храмом Святой Екатерины. Он позволит снизить количество недовольных, ведь среди защитников и сквера, и храма было множество иногородних, которые спят и видят себя жителями Екатеринбурга, при этом, не выезжая из своих деревень и городов.В Белом доме сейчас идет обсуждение, как убить нескольких зайцев сразу, помимо снижения негатива от сквера, «Большой Екатеринбург» при определенной подаче может принести неплохие федеральные средства городу, тем более Москва после событий с храмом готова идти на уступки.В администрации Ревды паника: там не знают, как поступать с памятником Владимиру Ленину, который должны были убрать с главной площади города и перенести на окраину. Поводом стали слова Евгения Куйвашева, который в Заксобрании заявил, что судьбу памятника должны решить горожане.Правда, в Ревде прошло уже два голосования и согласно обоим (несмотря на заявления о фальсификации со стороны коммунистов) памятник Ленину должен из центра города исчезнуть. Проводить третье власти Ревды во главе с Ириной Тейшевой не планировали, да и денег нет.Слухмейкеры сообщают, что сейчас местные власти с помощью покровителей пытаются найти доступ к главе региона, чтобы все-таки уточнить – делать им очередной опрос или нет. Или уговаривать, что в Ревде не будет новой «горячей точки».Директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира по Свердловской области Александр Кузнецов посетил Оренбург. По слухам, чиновник добивался аудиенции с врио губернатора Оренбургской области Денисом Паслером, но, несмотря на настойчивость, переговорить с глазу на глаз с бывшим коллегой не смог. Сплетники шепчутся, что Кузнецов провел в Оренбурге целую неделю, но его даже не пустили на порог к главе региона.В полиции Екатеринбурга активно обсуждают фотографию из Фейсбука главы Администрации Орджоникидзевского района Романа Кравченко. Недавно он опубликовал снимок с празднования Дня района, на котором кроме него изображен начальник отдела полиции №15 Филипп Куклин, хотя, по слухам, во время службы в органах внутренних дел, они, если мягко выразиться, «не дружили». Теперь же ситуация изменилась – надо как-то взаимодействовать. И это взаимодействие, к слову, приносит плоды для горожан – при содействии полиции, администрация района успешно борется с незаконными автостоянками и демонтирует ларьки.Наблюдатели, следящие за событиями вокруг сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, советуют приглядеться к одному из активных участников протестных мероприятий – Ивану Шестакову – члену президиума контрольно-ревизионной комиссии реготделения КПРФ, помощнику депутата свердловского Заксобрания Александра Ивачева. Любопытно, что после того, как протестующие при участии Шестакова повалили забор, на месте почти сразу появился Ивачев с партийной атрибутикой. Какую цель преследовал Ивачев и его окружение во всей истории можно только догадываться, однако использование флагов дает основания полагать, что все, чего хотели коммунисты – это заработать политических очков. Именно политическая составляющая протеста, который начинался как общегражданский, дискредитировала его в глазах горожан, которые не вмешивались в события недельной давности.В кулуарах городской думы Екатеринбурга зреет заговор против фракции КПРФ. Причиной стала инициатива коммунистов распустить парламент из-за событий в сквере у драмтеатра.Все понимают, что фракция КПРФ пыталась заработать на этой теме себе политические очки, но их призыв мог аукнуться для депутатов роспуском, если бы инициативу поддержали в Москве.– Пока пронесло. Депутаты зря что ли такие деньги платили, чтобы из-за коммунистов и прыгающих в сквере малолеток лишаться мандата, – говорят слухмейкеры в представительном органе.Они же добавляют, что против фракции КПРФ готовится бойкот.В УМВД России по Екатеринбургу гадают, когда же уйдет главный полицейский городской кадровик Зоя Захарова. Об её уходе заявлялось еще в феврале, но полковник неожиданно снова стала появляться в здании на Фрунзе, 74, хотя, казалось бы, её увольнение – дело уже решенное. Из каких соображений руководство решило попридержать Захарову – непонятно. Впрочем, по слухам, кадровик все же покинет УМВД в самое ближайшее время – на днях она прошла военно-врачебную комиссию.«Молочный король» Свердловской области, бизнесмен Сергей Майзель зачастил в Сочи. С какой целью предприниматель регулярно приезжает на побережье Черного моря – отдохнуть или наладить бизнес-связи, остается пока загадкой, но слухмейкеры предполагают, что здесь у него есть, с кем можно провести время в приятной компании.В Администрации Орджоникидзевского района продолжают избавляться от членов «старой команды», набирая новых специалистов. Так, на этой неделе стало известно, что заявление об увольнении написал начальник отдела земельных отношений и строительства Александр Антропов. Именно на нем были замкнуты вопросы по нестационарной уличной торговле, автостоянкам, выделению земельных участков. По ряду моментов Антропов явно недорабатывал – за последние несколько лет Уралмаш и Эльмаш оставались одними из самых проблемных микрорайонов в части незаконных автостоянок и киосков. Ситуация начала кардинально меняться только с приходом в ноябре 2018 года нового главы Романа Кравченко.Под главой РЭК Свердловской области Владимиром Гришановым зашаталось кресло. На него нажаловались представители бизнеса заместителю губернатора Олегу Чемезову. Слухмейкеры говорят, что сам Чемезов на это не будет обращать особого внимания, а вот информационной атакой воспользуются противники Гришанова.Хлебное место постараются себе отвоевать коммунальные элиты региона, которые давно хотят посадить в кресло главы РЭК своего человека для согласования тарифов. Речь идет об энергетических и теплоснабжающих поставщиках.