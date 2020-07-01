Путин назначил врио Хабаровского края

19:20 | 20.07.2020

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала. Этот пост займет депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.



Путин предложил Дегтяреву должность во время беседы в видеоконференции. Депутат ответил, что готов немедленно отправиться в Хабаровский край.



Согласно указу главы государства, арестованный Сергей Фургал отрешен от должности в связи с утратой доверия.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»