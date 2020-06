Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

11:37 | 23.06.2020

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с изданием The Globe and Mail ответил на вопрос, поехал бы он на парад Победы в Москву, который состоится 24 июня. «Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», - сказал он в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail.



10 июня пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что Кремль не направлял Зеленскому приглашение на парад Победы.

