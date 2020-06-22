15:14 | 22.06.2020

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Путин доволен выстроенной в России политической системой. По его мнению, система доказала стрессоустойчивость.



Кроме того, Песков заявил, что большинство российских чиновников в своей работе руководствуются «высокими соображениями», их целью является служение Родине.



«Система доказала свою устойчивость, доказала стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации, это характеристика нашего чиновничьего мира», - отметил представитель Кремля.



Так Песков прокомментировал слова Путина о том, что без принятия поправки в Конституцию об обнулении его президентских сроков «на очень многих уровнях власти» вскоре начнется «рысканье глазами в поисках возможных преемников».

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