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В Екатеринбурге стартует фестиваль «Дни космоса»
Культура
Иллюстрация: молодежь.екатеринбург.рф
С 8 по 15 апреля в Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Дни космоса», посвященный Дню космонавтики. Открытие фестиваля состоится 8 апреля в 11:00 в здании бывшего кинотеатра «Салют» на улице Толмачева, 12.
Организаторы подготовили насыщенную программу для гостей всех возрастов: можно будет посетить планетарий, битву роботов, приготовить криогенное мороженое и газировку, заглянуть в телескоп и заняться программированием.
С 10 по 14 апреля на разных площадках города пройдут научно-популярные мероприятия: квест «Космическая ботаника», экскурсии в планетарий для школьников и ветеранов, викторины, мастер-классы по программированию, интерактивные лекции, погружение в виртуальную реальность и наблюдение за реальными космическими объектами.
Чтобы посетить мероприятия, нужно заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля. Откроется регистрация 1 апреля.
Управление молодежной политики приглашает школы города, клубы по месту жительства, учреждения дополнительного образования и заинтересованные творческие сообщества принять участие в городском видео-флешмобе «12 апреля – 12 часов – 12 залпов ракет». Для участия нужно снять творческое видеопоздравление жителей города с Днем космонавтики или короткий клип на тему космоса с хэштегом #12апреля_12часов_12ракет. Работы необходимо разместить на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» до 11 апреля.
12 апреля все работы будут размещены на сайте и в группе управления молодежной политики во «ВКонтакте» в формате яркого онлайн-флешмоба. Авторов лучших видеоработ ждут призы и подарки.
Организаторы подготовили насыщенную программу для гостей всех возрастов: можно будет посетить планетарий, битву роботов, приготовить криогенное мороженое и газировку, заглянуть в телескоп и заняться программированием.
С 10 по 14 апреля на разных площадках города пройдут научно-популярные мероприятия: квест «Космическая ботаника», экскурсии в планетарий для школьников и ветеранов, викторины, мастер-классы по программированию, интерактивные лекции, погружение в виртуальную реальность и наблюдение за реальными космическими объектами.
Чтобы посетить мероприятия, нужно заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля. Откроется регистрация 1 апреля.
Управление молодежной политики приглашает школы города, клубы по месту жительства, учреждения дополнительного образования и заинтересованные творческие сообщества принять участие в городском видео-флешмобе «12 апреля – 12 часов – 12 залпов ракет». Для участия нужно снять творческое видеопоздравление жителей города с Днем космонавтики или короткий клип на тему космоса с хэштегом #12апреля_12часов_12ракет. Работы необходимо разместить на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» до 11 апреля.
12 апреля все работы будут размещены на сайте и в группе управления молодежной политики во «ВКонтакте» в формате яркого онлайн-флешмоба. Авторов лучших видеоработ ждут призы и подарки.
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