Скончались еще пять свердловчан с коронавирусом

12:52 | 15.08.2020

Фото: megapolisonline.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 367 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлено 23 255 случаев заражения (+158 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 96 человек, в среднем – 186, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 77 человек, всего в регионе врачи вылечили 18 955 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»