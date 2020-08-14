В Екатеринбурге ищут мужчину, пропавшего в июле

10:38 | 15.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 37-летнего жителя Екатеринбурга. Сергей Козлов ушел из дома 22 июля и не вернулся. Отмечается, что он мог уехать в Нижний Новгород.



Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы и карие глаза. В качестве особой приметы указан шрам на правой кисти.



На момент исчезновения был одет в красную футболку, черные трико и черные сланцы.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете соообщить имеющуюся информацию инфоргам отряда Светлане 8-963-440-51-05 и Ольге 8-904-065-58-37.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»