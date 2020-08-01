Медикам Екатеринбурга вручили Почётные грамоты и Благодарственные письма

17:17 | 14.08.2020

Фото: Фёдор Серков / Екатеринбург.рф

Сегодня, 14 августа, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вручили Почётные грамоты и Благодарственные письма екатеринбургским медикам. В награждении также принял участие Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.



Глава Екатеринбурга отметил, что система здравоохранения мегаполиса в сложный период борьбы с новой коронавирусной инфекцией показала себя на высоком уровне.



В свою очередь, Людмила Бабушкина поблагодарила всех медиков уральской столицы за их труд.



«В этом году вы сделали всё возможное и невозможное для того, чтобы потери от пандемии в Екатеринбурге были наименьшими. Спасибо вам за это!» – обратилась к участникам Председатель Законодательного собрания Свердловской области.



Награды от областных и городских властей получили более тридцати представителей городского здравоохранения.



«Мы не зря собрались накануне Дня города: это дань уважения всех жителей к вам и вашему труду. Когда этот сложный период закончится – а он обязательно закончится благодаря вашей самоотверженности, в том числе, – мы встретимся снова, чтобы отметить это событие. С наступающим праздником, друзья! Новых горизонтов, успеха и здоровья вам и вашим близким!» – подвёл итог торжественной части приёма Глава Екатеринбурга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»