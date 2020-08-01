Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области снижается

13:05 | 14.08.2020

Фото: www.rbc.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, снизился за минувшие сутки на 0,3 пункта и составил 0,90 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 11 августа – 168; 12 августа – 167; 13 августа – 162; 14 августа – 154. Сумма – 651.



Дата – количество заболевших: 7 августа – 180; 8 августа – 178; 9 августа – 184; 10 августа – 179. Сумма – 721.



Rt – 651/721=0,90



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 154 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 23 097 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»