В Екатеринбурге коронавирус выявлен еще у 45 человек

12:35 | 14.08.2020

Фото: dnepr.web2ua.com

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 45 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 154 случая заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 75 человек, скончались четыре человека.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 23 097 человек. По выздоровлению выписаны 18 878 человек, 362 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»