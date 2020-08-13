Новости дня
10:16 | 14.08.2020
Фото: yandex.ru
В Свердловской области проведено еще 10 360 исследований проб на коронавирус
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 091 478. Обследован всего 1 022 788 человек.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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09:26 | 14.08.2020
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19:31 | 13.08.2020
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19:20 | 13.08.2020
Восемь выпускников Свердловской области сдали ЕГЭ на 200 баллов
18:56 | 13.08.2020
В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, пытавшегося убить свою жену
18:29 | 13.08.2020
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18:22 | 13.08.2020
Департамент противодействия коррупции и контроля выявил недостатки при ликвидации последствий ЧС в Нижних Сергах
18:15 | 13.08.2020
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18:09 | 13.08.2020
Депутатам гордумы представили подробный проект реконструкции 66-го квартала пермской эспланады
18:02 | 13.08.2020
В Перми разрабатываются дополнительные меры поддержки по программе «Молодая семья»
17:48 | 13.08.2020
В Перми разрабатывается концепция празднования 300-летия города
17:46 | 13.08.2020
На трассе Екатеринбурге – Тюмень в ДТП погибли два человека
17:18 | 13.08.2020
В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
17:00 | 13.08.2020
В Нижнем Тагиле закрывается обсерватор для пациентов с COVID-19
16:57 | 13.08.2020
В Пермском крае появилось высокоточное оборудование для диагностики рака
16:52 | 13.08.2020
В Перми в рамках нацпроекта БКАД сдана улица Красноуфимская
16:39 | 13.08.2020
Обновленная школа №43 открылась в Кировском районе Екатеринбурга
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Реконструкция центра Екатеринбурга обойдется в 140 млрд рублей
15:58 | 13.08.2020
Свердловский детский лагерь закрыли из-за нарушений
15:39 | 13.08.2020
Фестиваль Ural Music Night предложили перенести на осень
15:35 | 13.08.2020
Коронавирус обнаружен у жителей 10 территорий Пермского края
15:28 | 13.08.2020
Прикамское предприятие примет участие в федеральном проекте по обязательной маркировке молочной продукции
15:27 | 13.08.2020
Валерий Сухих: «Необходимость этих льгот не может подвергаться сомнению»
15:17 | 13.08.2020
В Екатеринбурге изменится формат линеек 1 сентября
14:55 | 13.08.2020
Завершено расследование уголовного дела о похищении человека в центре Екатеринбурга
14:01 | 13.08.2020
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