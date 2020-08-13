В Свердловской области проведено еще 10 360 исследований проб на коронавирус

10:16 | 14.08.2020

Фото: yandex.ru

По данным на 13 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 10360 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследован 9971 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 091 478. Обследован всего 1 022 788 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»