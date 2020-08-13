Волонтеры ищут пропавшую без вести екатеринбурженку

10:06 | 14.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 42-летней жительницы Екатеринбурга. Алена Михайловна Анферова ушла из дома 8 августа и не вернулась.



Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, короткие каштановые волосы.



На момент пропажи была одета в синюю футболку, синие джинсы и красные сланцы.



Если вам что-либо о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Дарье 8-932-125-91-88.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»