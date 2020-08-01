Венский фестиваль посетили более 10 тысяч екатеринбуржцев

18:29 | 13.08.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Венский фестиваль в Екатеринбурге посетили более 10 тысяч человек, об этом сообщили в администрации города.



Напомним, фестиваль завершился вчера, 12 августа. На закрытии перед любителями музыки выступила группа The Hatters.



В этом году из-за противоэпидемических мер количество посадочных мест было значительно сокращено, а программа изменена. Напомним, что обычно на мероприятие в Екатеринбург приезжают гости из Австрии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»