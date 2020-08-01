На трассе Екатеринбурге – Тюмень в ДТП погибли два человека

17:46 | 13.08.2020

Фото: читательница E1.RU Дарья

Сегодня днем на 141-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень столкнулись фура и легковушка Lada Largus. В результате ДТП погибли два человека.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля Lada Largus при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу грузовику, двигавшемуся по главной дороге.



Сейчас выясняются личности погибших и более точные обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, водитель фуры не пострадал, хотя и грузовик получил серьёзные повреждения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»