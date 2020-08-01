В Нижнем Тагиле закрывается обсерватор для пациентов с COVID-19

17:00 | 13.08.2020

Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле закроют обсерватор для пациентов с коронавирусом. Напомним, что центр был создан на базе муниципального санатория-профилактория «Сосновый бор».



В соответствующем постановлении, опубликованном на официальном сайте города, сообщается что больных должны выписать до 14 августа. Причина закрытия обсерватора – снижение заболеваемости коронавирусом в Нижнем Тагиле.



Обсерватор для пациентов, контактировавших с больными коронавирусом, начал работать в «Сосновом бору» 22 мая. Затем в центр стали доставлять и тех, у кого проявились симптомы COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»