Обновленная школа №43 открылась в Кировском районе Екатеринбурга

16:39 | 13.08.2020

Фото: Яндекс.Карты

Сегодня, 13 августа, в Екатеринбурге открылась обновленная школа №43 в Кировском районе. На церемонии открытия присутствовали мэр Александр Высокинский, депутаты Заксобрания и гордумы, а также профильные заместители главы уральской столицы.



– Сегодня действительно знаковый день, поскольку введено в эксплуатацию ещё одно капитально отремонтированное здание школы. Мы много говорим о том, что городу нужны новые объекты социальной сферы, но при этом нельзя забывать, что существующие здания должны находиться в нормативном состоянии, – выступил с приветственным словом градоначальник.



Школу №43 закрыли на капитальные ремонт в апреле прошлого года. Подрядчик провел перепланировку помещений для разделения потоков начальной и средней школы. Также были заменены инженерные сети, увеличено количество учебных классов и площадь пищеблока, полностью перелицованы учебные классы и коридоры.



Кроме того, подвал здания привели в соответствие санитарным нормам. Оборудованы новые раздевалки, актовый и спортивный залы. Строители также обновили спортивную площадку и высадили новые зелёные насаждения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»