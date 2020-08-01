В Екатеринбурге изменится формат линеек 1 сентября

15:17 | 13.08.2020

Фото: news.myseldon.com

В Екатеринбурге 1 сентября не будет традиционных школьных линеек. Однако отдельные праздники пройдут в каждом классе.



– Проведение линеек, подразумевает большое скопление детей и взрослых. И конечно, в этих условиях сложно соблюсти социальную дистанцию. Наверное, нам придётся это мероприятие отменить, – отметила начальник департамента образования городской администрации Екатерина Сибирцева.



По словам Сибирцевой, отдельные праздники пройдут в каждом классе, где ожидается знакомство с педагогами и со школой.



– Праздники будут, но формат их будет ограничен рамками одного образовательного коллектива, в котором преимущественно ребенок и будет проводить большую часть времени, – пояснила начальник департамента образования горадминистрации.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»