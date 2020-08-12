Екатеринбурженка похитила со счетов клиентов банка 1,5 млн рублей

10:31 | 13.08.2020

Фото: nikatv.ru

В Екатеринбурге осудят местную жительницу, которая будучи главным специалистом банка похитила со счетов клиентов свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



По версии следствия, с января по апрель 2020 года обвиняемая тайно похитила с расчетных счетов двух клиентов деньги на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей. В тот момент она являлась главным специалистом розничной продажи регионального операционного офиса «Екатеринбургский» одного из кредитных учреждений. Женщина обладала информацией об обслуживании в банке открытых счетов клиентов, которые длительное время не востребовались ими, в связи с чем деньги на данных счетах находились без движения.



Противоправные действия обвиняемая совершила с использованием дебетовых карт банка, оформленных на имя двух лиц, не осведомленных о преступном умысле. На данные карты женщина перечислила деньги, получив возможность использовать их по своему усмотрению в связи с нахождением дебетовых карт в ее распоряжении.



– Преступление было раскрыто сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в апреле 2020 года. Расследование осуществлялось следователями отдела полиции № 9. Примечательно, что обвиняемая подыскала для хищения практически не используемые клиентами счета. Один из потерпевших даже был осведомлен о краже и узнал о ней только от сотрудников полиции. Банковская организация полностью возместила клиентам ущерб, – отметили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Обвиняемая в полном объеме признала вину в совершении преступления. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»