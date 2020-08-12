Покрас Лампас создал серию работ на здании завода «Уралмаш»

10:07 | 13.08.2020

Фото: телеграм-канал «XYZ Media»

В столицу Урала прилетел известный художник Покрас Лампас – автор скандального супрематического креста на Уралмаше. В рамках партизанского фестиваля стрит-арта «Карт-бланш» он создал новую серию работ.



Так, в свой новый приезд Покрас Лампас нарисовал серию работ на одном из зданий завода «Уралмаш». Как сообщается в телеграм-канале «XYZ Media», они составляют манифест каллиграфутуризма.







Добавим, что, судя по видео, арт-объекты создавались ночью.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»