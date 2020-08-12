В Екатеринбурге состоялось закрытие Венского фестиваля

23:03 | 12.08.2020

Фото: ural-meridian.ru



В уральской столице закрылся XI Венский фестиваль музыкальных фильмов. Кинопоказы проходили с 29 июля по 12 августа на площади перед главным учебным корпусом УрФУ.



На закрытии выступила группа The Hatters. Стоит отметить, что по требованию Роспотребнадзора в этом году зрители фестиваля должны были посещать мероприятия в масках и перчатках.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»