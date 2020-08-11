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15:42 | 12.08.2020
В Екатеринбурге осудят иностранца за попытку дачи взятки инспекторам ДПС
По версии следствия, вечером 8 июля сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Инспекторы разъяснили ему ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Обвиняемый предложил сотрудникам полиции деньги за не составление протокола об административном правонарушении. Сотрудники ДПС разъяснили уголовную ответственность за дачу взятки. Мужчина все же предложил инспектору деньги в размере 11,5 тысяч рублей. Получив отказ, он положил их в пространство около рычага ручного тормоза. Сотрудники ДПС зафиксировали факт противоправных действий водителя.
В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский райсуд Екатеринбурга.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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