В Екатеринбурге открылась обновленная школа №81

14:35 | 12.08.2020

Фото: yandex.ru

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вместе с депутатами свердловского Заксобрания и гордумы сегодня, 12 августа, открыл обновленную школу № 81. Новый объект социальной инфраструктуры находится на улице Избирателей, 68.



– Школа № 81 обладает прекрасными многолетними традициями. Самое главное в любой образовательной организации – ученики и педагогический коллектив. Хочется пожелать всем деткам, чтобы они росли правильными и настоящими гражданами. В нашем городе создана новая работоспособная система ремонта не только объектов образования, но и здравоохранения и культуры. Это очень большая деятельность, которая не терпит невнимания к деталям. Сегодня – общий праздник коллектива школы и администрации города, – выступил с приветственным словом Высокинский.



Уже в сентябре преображенная школа примет 750 учеников. Подрядчик заменил в здании кровлю и перекрытия, укрепил проемы, утеплил фасад, а также обновил оконные и дверные блоки. Кроме того, специалисты заменили инженерные сети, установили современную систему видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию.



Также в рамках капитального ремонта была выполнена перепланировка помещений для разделения потоков учеников начальных и средних классов. Помимо этого, увеличено количество специализированных классов и площадь столовой, организован медицинский блок, отреставрированы актовый и спортивный залы. Мастерские, расположенные в отдельном здании, зонированы на два учебных кабинета технологии для мальчиков и девочек.



Территорию школы оборудовали площадкой для подвижных игр, учебным перекрёстком, полем для мини-футбола, а также зонами для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис. Беговая дорожка сделана с резиновым покрытием, обустроены газоны и систему освещения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»